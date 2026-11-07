Los catalanes hacen cosas, dicen. Y es cierto. Y, sobre todo, a la hora de hacerlas, cada catalán hace su Cataluña. Lo demuestra el proyecto de la Casa Macià de Prats de Molló. Un lugar que ha adquirido una fuerza simbólica no solo para el independentismo irredento, sino para las nuevas generaciones de independentistas que valoran la historia sin complejos. El miércoles 4 de noviembre se cumplieron cien años de los Hechos de Prats de Molló, un intento de invasión militar desde la Cataluña Norte para independizar Cataluña, comandado por quien años después sería el presidente Francesc Macià. Este domingo, la villa donde se planeó el ataque y donde la policía francesa lo desarticuló, será el escenario de una gran conmemoración del episodio que permitió despertar la conciencia nacional y cierta empatía internacional con la causa catalana.

Un gesto que siempre ha quedado oculto por un catalanismo al que parecía que, como movimiento, le chirriaban las acciones armadas o con carácter de levantamiento -como el caso de los Hechos de Octubre del 34-, aunque tuvieran un carácter incluso romántico puestos en el contexto de un momento determinado de la historia. El complot que dirigía un coronel del ejército español convertido al separatismo de la época, y con la ayuda de la CNT, fracasó por las delaciones, pero aprovechó la detención de los independentistas y su juicio para convertirlo en una causa internacional y ganar el terreno de la opinión pública internacional del momento, una herramienta que poco esperaban tener de su lado.

La restauración de la memoria y la puesta en valor de los Hechos de Prats de Molló ha tardado años, pero en los últimos seis ha tomado impulso a raíz de la compra de Vil·la Denise y una ingente tarea de un grupo de voluntarios, que ha coordinado el consejero Lluís Puig desde el exilio, que han reconstruido la casa desde donde el estado mayor y Macià se preparaban para liberar al país de la dictadura militar de Primo de Rivera. Cientos de voluntarios, siguiendo la estela del espíritu de la revuelta de Macià, han restaurado la villa, han recopilado documentación de archivos de Perpiñán, Foix, Bruselas, Amberes, París, Moscú, Irlanda, Nueva York y casas particulares, elaborado testimonios audiovisuales, publicado libros, desarrollado el proyecto expositivo y organizado decenas de actos por todo el país.

Macià, a la derecha de la imagen, escucha a Henri Torres, el abogado que consiguió la pena mínima de Macià y logró el eco internacional de la causa catalana/Archivo Casa Macià

Comienzan las celebraciones del centenario

Hace más de dos años que los voluntarios preparan la celebración del centenario y que tiene un punto culminante este domingo con una gran fiesta de inauguración de la casa Macià como espacio de memoria y cultura. De momento, fuentes de la organización aseguran que han confirmado la asistencia de unas 500 personas para el homenaje a los conjurados. La conmemoración contará con una nutrida representación institucional como Claudi Ferrer, alcalde de Prats de Molló, y Lluís Puig, presidente de la Fundación Casa Francesc Macià, acompañado de Carme Forcadell y Jep Bonet, presidentes de las asociaciones del sur y del norte respectivamente. También se espera la presencia del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès.

Aunque la gran iniciativa ha sido privada, la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Girona, la Diputación de Barcelona, el Consejo Departamental de los Pirineos Orientales y el Ayuntamiento de Prats de Molló también han colaborado en la dignificación de la Vil·la Denise. La agenda es apretada, con presentaciones de libros, conferencias, visitas guiadas y discursos, así como un almuerzo popular. Uno de los platos fuertes será el estreno del testimonio audiovisual de los Hechos, que ha sido posible gracias a 356 mecenas que han aportado los 45.000 euros necesarios mediante la plataforma de micromecenazgo Verkami. También se presentará el libro Fets i Gent, que recoge las biografías de 120 conjurados que participaron en el complot.

Una imagen de la exposición que hay en la casa Macià/Casa Macià

Una historia internacional

El complot de Prats de Molló organizó una invasión armada de Cataluña, entonces sometida al yugo de la dictadura de Primo de Rivera, a cargo de dos columnas de voluntarios catalanes liderados por Francesc Macià y Estat Català. La operación fue abortada por la policía francesa y sus principales promotores fueron detenidos y trasladados a París. Durante el juicio posterior, celebrado en París a comienzos del año siguiente, Macià convirtió las sesiones en un acto de reafirmación patriótica y proyectó la causa catalana por toda Europa. Cabe decir que Estat Català es el partido decano del independentismo catalán. Fue fundado por Francesc Macià el 8 de julio del año 1922 en la sede del CADCI de Barcelona. Es el tercer partido nacionalista europeo más antiguo, por detrás del Sinn Féin y el Partido Nacionalista Vasco (PNB).