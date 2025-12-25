Durante la ofrenda tradicional de Navidad en la tumba de Francesc Macià, Junts, ERC y la CUP han criticado el discurso de Navidad de Felipe VI reprochándole su actitud contra Cataluña durante el referéndum del 1 de octubre. En el discurso de la noche del 24 de diciembre, el Borbón hizo «un llamado a la convivencia para enfrentar los extremismos». Desde los partidos independentistas han replicado a este mensaje afirmando que Felipe VI fue «el más extremista» ante el referéndum de autodeterminación.

Como cada mañana de Navidad, la tumba de Francesc Macià ha recibido las ofrendas de partidos políticos catalanes, que han ido acompañados de sus respuestas al mensaje de Navidad del Borbón. Desde Junts, su secretario general, Jordi Turull, ha considerado «surrealista» que Felipe VI apelara a eliminar a los extremistas cuando él fue «el más extremista y el que fue más radical contra la convivencia democrática» en relación con el referéndum del 2017. Además, Turull también ha afirmado que el rey tiene «credibilidad cero», y ha hecho un llamado al independentismo para unirse ante la «debilidad del Estado» para así conseguir «el máximo para Cataluña». Por otro lado, el líder de Junts ha querido subrayar que en la ofrenda de este jueves han tenido un recuerdo para sus exiliados. En este sentido, ha indicado que, tanto Francesc Macià como Pompeu Fabra, que murió en el exilio, «son no un recuerdo, sino un referente, un faro del que nos sentimos herederos». «Es en él que nos fijamos, en su legado, su acción política y su actitud», ha añadido.

ERC hace su ofrenda en la tumba de Francesc Macià / ACN

Una monarquía «heredera del franquismo»

Desde ERC, Oriol Junqueras no ha valorado el discurso de Navidad del rey más allá de subrayar que «el jefe del estado español hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalear a los demócratas que van a votar». En la ofrenda de Navidad en la tumba de Macià, Junqueras ha querido trasladar un «mensaje de esperanza» a aquellas familias que celebran Navidad con dificultades, asegurando que los republicanos «trabajan y luchan para que Cataluña cada vez tenga más fuerza, más recursos y más competencias para ponerlos al servicio de la salud, el transporte y la vivienda».

CUP hace su ofrenda a Macià / ACN

Por parte de la CUP también han criticado que el rey Felipe VI exaltara «la falsa transición» democrática en su discurso de Navidad porque la familia borbónica ha sido «heredera del franquismo». En la ofrenda de este jueves, el diputado de la CUP, Dani Cornellà, ha subrayado que «el régimen continúa vivo» con la monarquía. En este sentido, ha destacado que en el discurso del rey después del referéndum del 2017, este «justificó una violencia hacia nuestro país que es histórica y que representa lo peor del estado español». Por eso ha apelado a seguir el ejemplo del legado de Macià: «como él, nosotros pensamos que nadie puede detener a un pueblo que es plenamente consciente de sus derechos», ha añadido. Para Cornellà, estos derechos no solo se refieren a vivienda, servicios públicos o vivir dignamente, sino también a «constituirnos como república». «Hoy continuamos esta lucha, y somos plenamente conscientes de que nadie nos podrá detener y de los derechos que tenemos como pueblo», ha dicho el diputado de la CUP.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, coloca la ofrenda del Govern a Macià / ACN

Illa pide trabajar por la convivencia

Aparte de las críticas de los partidos independentistas al discurso del miércoles por la noche de Felipe VI, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha asistido a la ofrenda de la tumba de Francesc Macià. En una atención a los medios, Illa ha pedido trabajar «por una Cataluña de convivencia que acoge e integra a todos». Illa ha recordado la labor de Macià como presidente de la Generalitat, que también fue desarrollada «en tiempos convulsos y de cambio».

En este sentido, el líder socialista ha afirmado que actualmente se viven «cambios de fondo, profundos, a veces muy acelerados», y por eso ha considerado que se debe poner «de ejemplo y guía» la obra de Macià, muerto hace ahora 92 años. En paralelo, Illa también ha querido transmitir un mensaje de «precaución» a la ciudadanía ante el aviso de temporal meteorológico que ha de azotar el país en las próximas horas.