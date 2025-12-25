Durant l’ofrena tradicional de Nadal a la tomba de Francesc Macià, Junts, ERC i la CUP han criticat el discurs de Nadal de Felip VI retraient-li la seva actitud contra Catalunya durant el referèndum de l’1 d’octubre. En el discurs de la nit del 24 de desembre, el Borbó va fer “una crida a la convivència per fer front als extremismes”. Des dels partits independentistes han replicat a aquest missatge afirmant que Felip VI va ser “el més extremista” davant el referèndum d’autodeterminació.
Com cada matí de Nadal, la tomba de Francesc Macià ha rebut les ofrenes de partits polítics catalans, que han anat acompanyats de les seves respostes al missatge de Nadal del Borbó. Des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha considerat “surrealista” que Felip VI apel·lés a eliminar els extremistes quan ell va ser “el més extremista i el que va ser més radical contra la convivència democràtica” en relació amb el referèndum del 2017. A més, Turull també ha afirmat que el rei té “credibilitat zero”, i ha fet una crida a l’independentisme per unir-se davant la “debilitat de l’Estat” per així aconseguir “el màxim per a Catalunya”. Per altra banda, el líder de Junts ha volgut subratllar que en l’ofrena d’aquest dijous han tingut un record per als seus exiliats. En aquest sentit, ha indicat que, tant Francesc Macià com Pompeu Fabra, que va morir a l’exili, “són no un record, sinó un referent, un far del qual ens sentim hereus”. “És en ell que ens fixem, en el seu llegat, la seva acció política i la seva actitud”, ha afegit.
Una monarquia “hereva del franquisme”
Des d’ERC, Oriol Junqueras no ha valorat el discurs de Nadal del rei més enllà de subratllar que “el cap de l’estat espanyol fa apologia de la violència i aplaudeix i anima a apallissar els demòcrates que van a votar”. En l’ofrena de Nadal a la tomba de Macià, Junqueras ha volgut traslladar un “missatge d’esperança” a aquelles famílies que celebren Nadal amb dificultats, assegurant que els republicans “treballen i lluiten perquè Catalunya cada vegada tingui més força, més recursos i més competències per posar-los al servei de la salut, el transport i l’habitatge”.
Per part de la CUP també han criticat que el rei Felip VI exalcés “la falsa transició” democràtica al seu discurs de Nadal perquè la família borbònica ha estat “hereva del franquisme”. A l’ofrena d’aquest dijous, el diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha subratllat que “el règim continua viu” amb la monarquia. En aquest sentit, ha destacat que en el discurs del rei després del referèndum del 2017, aquest va “justificar una violència cap al nostre país que és històrica i que representa el pitjor de l’estat espanyol”. Per això ha apel·lat a seguir l’exemple del llegat de Macià: “com ell, nosaltres pensem que ningú pot aturar un poble que és plenament conscient dels seus drets”, ha afegit. Per a Cornellà, aquests drets no tan sols es refereixen a habitatge, serveis públics o viure dignament, sinó també “constituir-nos com a república”. “Avui continuem aquesta lluita, i som plenament conscients que ningú ens podrà aturar i dels drets que tenim com a poble”, ha dit el diputat de la CUP.
Illa demana treballar per la convivència
A banda de les crítiques dels partits independentistes al discurs de dimecres a la nit de Felip VI, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha assistit a l’ofrena de la tomba de Francesc Macià. En una atenció als mitjans, Illa ha demanat treballar “per una Catalunya de convivència que acull i integra a tothom”. Illa ha recordat la tasca de Macià com a president de la Generalitat, que també va ser desenvolupada “en temps convulsos i de canvi”.
En aquest sentit, el líder socialista ha afirmat que actualment es viuen “canvis de fons, profunds, de vegades molt accelerats”, i per això ha considerat que s’ha de posar “d’exemple i guia” l’obra de Macià, mort ara fa 92 anys. En paral·lel, Illa també ha volgut transmetre un missatge de “precaució” a la ciutadania davant l’avís de temporal meteorològic que ha d’assolar el país en les pròximes hores.