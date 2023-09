Lluís Puig entiende que la amnistía pueda incluir a policías españoles

El ex consejero de Cultura Lluís Puig ha asegurado en una entrevista con la ACN que entiende que la amnistía pueda incluir a los policías españoles que actuaron en Cataluña durante la jornada del referéndum «guste más o menos». El ex consejero en el exilio ha explicado que la amnistía tendrá que “delimitar una tipología de presuntos delitos” y esto incluirá a todo el mundo que encaje. “No veo manera de que se pueda diferenciar un golpe de porra de la policía con haber quemado un contenedor en la calle”, ha señalado. Por eso asegura que la amnistía «no es una concesión» sino un mecanismo del sistema judicial. «No somos unos más buenos o malos, cada cual sabrá lo que hizo y cuando”, ha concluido.

Puig ha asegurado que tiene esperanzas en la amnistía y que a partir de ella y la «mediación neutral» se establecerán las bases para un diálogo de futuro. «Para estar mejor todo el mundo, no solo unos cuántos, sean catalanes o españoles”, ha dicho. “De alguna manera se tendrá que afinar la tipología de los delitos. Si en la definición entran los policías o no, ellos sabrán, no me quita el sueño”, ha añadido. En este mismo sentido, el político de Junts ha asegurado que si se amnistían los delitos en Internet durante el Procés, se tendrá que amnistiar tanto a los ‘hackers’ que atacaban webs españolas como los que lo hacían contra webs independentistas.

El ex consejero de Cultura, Lluís Puig, junto con los eurodiputados de Juntos, Carles Puigdemont i Toni Comín, durante una atención a los medios después de conocer la sentencia del TJUE sobre las euroórdenes / ACN

Los mínimos para investir a Sánchez

El ex consejero también ha hablado de las negociaciones de Junts per Catalunya con los socialistas españoles para investir a Pedro Sánchez. En este sentido, ha compartido las tesis expuestas por Carles Puigdemont en una conferencia en Bruselas y ha recordado que antes de la investidura habrá que conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la amnistía, y un compromiso para negociar la autodeterminación que incluya la figura de un mediador.

“No son exigencias ni líneas rojas”, ha asegurado Puig, que considera que las peticiones de Juntos son las “normales”. “Un diálogo no puede ser con una persona arriba de un pedestal y la otra sin micrófono y al exilio, todos tienen que estar al mismo nivel”, ha recordado. El ex consejero ha reivindicado el papel de Junts, que «gracias a la aritmética, los compromisos de Europa y la persistencia» ha conseguido que haya «diálogo». También ha lamentado los «discursos de catalanofòbia» de la clase política española «vieja» que representan Felipe González, Alfonso Guerra y José Maria Aznar.

El catalán, una de las cuestiones más importantes

El ex consejero de Cultura también ha hecho valer los adelantos conseguidos en materia de lengua. Especialmente, los pasos adelante para conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Aun así, ha advertido que también se tiene que trabajar en Cataluña para evitar que la lengua vaya atrás. “Nos hemos relajado todos juntos, pensando que con la inmersión ya había basta, cuando resulta que no había inmersión. era en papel, pero no ‘de facto’”, ha advertido Puig, que ha reclamado más recursos públicos para fomentar la lengua catalana. “No podemos pensar que la gente aprenderá catalán como una margarita que florece en medio de un prado, se tienen que aportar recursos”, ha concluido.