Sin ruido. Poco a poco y buena letra, y con alma. Esta es la fórmula con la que un grupo de voluntarios ha llevado adelante un proyecto que, según sus impulsores, era una «deuda de país». La Fundación Casa Macià ya es una realidad. Una entidad pensada para profundizar en la figura del presidente Francesc Macià y valorar uno de los movimientos políticos y sociales que puso en el mapa mundial la causa catalana, los Hechos de Prats de Molló, de los cuales este año se conmemora el centenario.

La Fundación nace formalmente de las dos asociaciones que desde hace años trabajan para musealizar la Casa Macià de Prats de Molló: La Casa Macià, con sede en Prats de Molló (el Vallespir), y Amics de la Casa Macià, con sede en Molló (el Ripollès). Pero el proyecto va mucho más allá, como un think tank político, social e histórico que, a través de la figura de quien fue presidente de la Generalitat, fundador de ERC y teniente coronel del ejército español, busca reformular y nutrir el independentismo sociológico. Una iniciativa que contrasta con la voluntad de la presidencia de Salvador Illa de ocultar incluso su busto del despacho oficial, donde recibe las visitas.

La nueva entidad aprovechará el centenario de los Hechos de Prats de Molló para darse a conocer y poner en marcha iniciativas para recuperar la memoria histórica. De hecho, se ha programado un grupo de actos para enaltecer lo que consideran el episodio histórico que situó en el plano mundial al independentismo catalán. El patronato de la Fundación lo conforman Imma Amat, Jaume Aragall, Jep Bonet, Mariona Carulla, Laura Cendrós, la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell, Antoni Gelonch, la exconsejera Àngels Ponsa, Maria Dolors Portús, el exconsejero Lluís Puig, Enric Vall, Carme Renedo, Oriol Sallas y los expresidentes Quim Torra, Carles Puigdemont y Pere Aragonès.

Una imagen de la presentación del Patronato de la Casa Macià/PCM

Un fracaso que hizo historia

El primer objetivo de la Fundación es preparar el centenario de los Hechos de Prats de Molló, que se conmemora el próximo 4 de noviembre. Un episodio que, según Lluís Puig, el principal masovero de la Casa Macià, fue un «fracaso inicial» pero que supuso un «aprendizaje en múltiples campos de su preparación» y comportó un «enorme eco internacional de la época, que se tradujo en un avance muy relevante en la lucha nacional». En concreto, Macià ideó y preparó un complot armado, con ayuda de la CNT, para ocupar militarmente Cataluña, hacer caer la dictadura de Primo de Rivera y liberar Cataluña.

Los servicios de información franceses y la colaboración española desarticularon la milicia y detuvieron a Macià, con su estado mayor, en Perpiñán y en la Casa Macià de Prats. El presidente Macià fue condenado a 8 meses de prisión y fue expulsado a Bélgica. El juicio fue un revulsivo para las reivindicaciones catalanas y convirtió a Macià en un líder casi romántico de la liberación de las naciones sin estado, siguiendo las huellas de procesos como el que se vivía en Irlanda.

Lluís Puig, después de colocar los números de la casa Macià tal como le había pedido el ayuntamiento/Quico Sallés

Comienzan los actos

Para conmemorar y celebrar el aniversario, la Fundación ha organizado un apretado programa de actos por toda la nación, con la voluntad de difundir la lucha de Macià y los paralelismos con el independentismo actual. Una programación que prevé desde la proyección de documentales a ediciones de libros como Macià a Moscou (Llibres de l’Índex, 2026), o La Catalunya rebel – El procés a Francesc Macià i als protagonistes dels fets de Prats de Molló, de Símbol Editors.

Uno de los puntos fuertes del programa es un cortometraje a cargo de la productora FilmeXplora, sobre la preparación del complot –entidades y personas protagonistas, organización militar, apoyos internacionales, fuentes de financiación– y también sus consecuencias: exilio, juicio, resonancia y hasta proclamación de la república. Para esta actividad, se abrirá una campaña de micromecenazgo.

Al programa se suman una recopilación de la información sobre los Hechos de Prats de Molló y sobre el presidente Macià dispersa entre diferentes archivos y casas particulares para ponerla en valor. De hecho, se ha puesto en marcha un llamamiento por redes sociales con la lista de los implicados. Además, habrá conciertos, caminatas, jornadas de historia, reuniones, exposiciones e, incluso, un espectáculo pirotécnico.