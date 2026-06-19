El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quiso cerrar este viernes el debate sobre un posible adelanto electoral y aseguró que el ejecutivo presentará los presupuestos generales del Estado en 2026 y que las elecciones se celebrarán en 2027. Lo dijo en rueda de prensa desde Bruselas después de la reunión del Consejo Europeo, donde insistió en que las legislaturas “deben durar cuatro años, también cuando no gobierna la derecha”. Sánchez dejó claro que no prevé un “superdomingo” electoral y descartó que los comicios generales coincidan con las elecciones municipales y autonómicas previstas para mayo de 2027, tal como quiere el PNV.

Aun así, no concretó si las elecciones se harán al final exacto del mandato o si podrían adelantarse ligeramente dentro de ese año, y se limitó a afirmar que “la realidad es muy dinámica”. Sus palabras llegan después de que en comparecencias anteriores dejara abierta la puerta a un posible adelanto electoral si el Congreso rechazaba los presupuestos, una opción que ha querido desactivar con un mensaje de continuidad institucional.

El presidente español, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso por los accidentes de Adamuz y Gelida | Congreso de los Diputados

Sánchez ha remarcado que el gobierno español mantiene el compromiso de presentar las cuentas públicas en 2026, un elemento clave que marca el calendario político de la legislatura. Según ha dicho, la voluntad es completar el mandato con normalidad parlamentaria y sin alterar el calendario electoral previsto. También ha insistido en que el funcionamiento habitual de una legislatura implica cuatro años de duración, y ha defendido que este criterio debe mantenerse independientemente de la correlación de fuerzas en el Congreso, evitando así entrar en escenarios de bloqueo presupuestario o de crisis parlamentaria.

En defensa de Zapatero

Más allá del calendario político, el presidente español ha vuelto a referirse al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en plena polémica por la investigación sobre unos regalos valorados en 1,3 millones de euros. Sánchez ha expresado su “confianza” en la inocencia del exjefe del ejecutivo y ha pedido respeto por la presunción de inocencia. El presidente ha remarcado que todos los dirigentes españoles han recibido obsequios en viajes oficiales y ha asegurado que, en muchos casos, estos regalos no se registran inmediatamente. “Cuando un presidente viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que vuelve a Madrid”, ha afirmado, situando este tipo de obsequios como gestos diplomáticos habituales entre estados. En la parte final de la comparecencia, Sánchez ha evitado pronunciarse sobre si Zapatero debería devolver los objetos bajo investigación y ha insistido en separar la gestión institucional de los debates judiciales, en un intento de reducir la tensión política alrededor del caso.