El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut tancar aquest divendres el debat sobre un possible avançament electoral i ha assegurat que l’executiu presentarà els pressupostos generals de l’Estat el 2026 i que les eleccions se celebraran el 2027. Ho ha dit en roda de premsa des de Brussel·les després de la reunió del Consell Europeu, on ha insistit que les legislatures “han de durar quatre anys, també quan no governa la dreta”. Sánchez ha deixat clar que no preveu un “superdiumenge” electoral i ha descartat que els comicis generals coincideixin amb les eleccions municipals i autonòmiques previstes per al maig del 2027, tal com vol el PNB.
Tot i això, no ha concretat si les eleccions es faran al final exacte del mandat o si es podrien avançar lleugerament dins d’aquell any, i s’ha limitat a afirmar que “la realitat és molt dinàmica”. Les seves paraules arriben després que en compareixences anteriors deixés oberta la porta a un possible avançament electoral si el Congrés tombava els pressupostos, una opció que ha volgut desactivar amb un missatge de continuïtat institucional.
Sánchez ha remarcat que el govern espanyol manté el compromís de presentar els comptes públics el 2026, un element clau que marca el calendari polític de la legislatura. Segons ha dit, la voluntat és completar el mandat amb normalitat parlamentària i sense alterar el calendari electoral previst. També ha insistit que el funcionament habitual d’una legislatura implica quatre anys de durada, i ha defensat que aquest criteri s’ha de mantenir independentment de la correlació de forces al Congrés, evitant així entrar en escenaris de bloqueig pressupostari o de crisi parlamentària.
En defensa de Zapatero
Més enllà del calendari polític, el president espanyol ha tornat a referir-se a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, en plena polèmica per la investigació sobre uns regals valorats en 1,3 milions d’euros. Sánchez ha expressat la seva “confiança” en la innocència de l’excap de l’executiu i ha demanat respecte per la presumpció d’innocència. El president ha remarcat que tots els dirigents espanyols han rebut obsequis en viatges oficials i ha assegurat que, en molts casos, aquests regals no es registren immediatament. “Quan un president viatja, rep regals dels quals no té constància fins que torna a Madrid”, ha afirmat, situant aquest tipus d’obsequis com a gestos diplomàtics habituals entre estats. En la part final de la compareixença, Sánchez ha evitat pronunciar-se sobre si Zapatero hauria de retornar els objectes sota investigació i ha insistit a separar la gestió institucional dels debats judicials, en un intent de reduir la tensió política al voltant del cas.