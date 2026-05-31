El caso Plus Ultra, que señala al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, rodea aún más a Pedro Sánchez, que sin estabilidad parlamentaria y acosado por los escándalos judiciales, tiene cada vez más complicado continuar en la Moncloa hasta agotar la legislatura. En un acto de este domingo frente a las juventudes de su partido, Sánchez ha defendido que el PSOE “puede cometer errores” porque es un “proyecto humano”, pero ha cargado contra la oposición y ha defendido su proyecto “hasta 2027 y más allá”.

«Yo muchas veces veo la derecha y la ultraderecha, no solo la política, también la mediática, y da la sensación de que no nos conocen. El socialismo democrático puede cometer errores, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos», ha señalado Sánchez desde el atril. El socialista ha defendido la “hoja de ruta” de su gobierno, que ha desplegado –ha dicho– a pesar de las crisis que han marcado su mandato, como la pandemia o las guerras diversas. “Nuestra agenda no se acaba en 2027″, ha remarcado. Sánchez nunca ha negado su intención de agotar la legislatura y de presentarse nuevamente a la reelección.

Sánchez ha apuntado contra el PP y Vox. «No negamos los problemas, pero tampoco lo que se puede hacer es negar el balance de resultados de este gobierno de coalición progresista, porque España lleva ocho años avanzando, a pesar de las dificultades y los problemas. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se detenga o incluso que retroceda», ha manifestado.

El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso en un acto de homenaje, ahora acosado por el caso Plus Ultra/Gustavo Valiente/EP

Más presión para Sánchez

El presidente español se mantiene firme en su voluntad, a pesar de la presión, cada vez más fuerte, que llega de la oposición. Junts rompió con Sánchez al considerar que no estaba cumpliendo los acuerdos de investidura y el PNV, que se ha mantenido fiel desde la moción de censura a Mariano Rajoy. En las últimas semanas, los nacionalistas vascos han abierto la caja de los truenos, pidiendo elecciones anticipadas sin miramientos. La posible coincidencia de un superdomingo en 2027 –con elecciones españolas y municipales– hace temer un sorpasso de Bildu, entre otras preocupaciones que también resuenan por el País Vasco.