El cas Plus Ultra, que assenyala l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, encercla encara més Pedro Sánchez, que sense estabilitat parlamentària i assetjat pels escàndols judicials cada cop té més complicat continuar a la Moncloa fins a esgotar la legislatura. En un acte d’aquest diumenge davant les joventuts del seu partit, Sánchez ha defensat que el PSOE “pot ensopegar” perquè és un “projecte humà”, però ha carregat contra l’oposició i ha defensat el seu projecte “fins al 2027 i més enllà”.
“Jo moltes vegades veig la dreta i la ultradreta, no només la política, també la mediàtica, i fa la sensació que no ens coneixen. El socialisme democràtic es pot ensopegar, però mai donem una batalla per perduda. Ens aixequem i avancem”, ha apuntat Sánchez des del faristol. El socialista ha defensat el “fill de ruta” del seu govern, que ha desplegat –ha dit– malgrat les crisis que han marcat el seu mandat, com ara la pandèmia o les guerres diverses. “La nostra agenda no s’acaba el 2027″, ha remarcat. Sánchez mai ha negat la seva intenció d’esgotar la legislatura i de presentar-se novament a la reelecció.
Sánchez ha apuntat contra el PP i Vox. “No neguem els problemes, però tampoc el que es pot fer és negar el compte de resultats d’aquest govern de coalició progressista, perquè Espanya fa vuit anys que avança, malgrat les dificultats i els problemes. Aquesta oposició marrullera el que vol és fer que Espanya es freni o fins i tot que retrocedeixi”, ha manifestat.
Més pressió per a Sánchez
El president espanyol es manté ferm en la seva voluntat, malgrat la pressió, cada cop més forta, que arriba de l’oposició. Junts va trencar amb Sánchez en considerar que no estava complint els acords d’investidura i el PNB, que s’hi ha mantingut fidel des de la moció de censura a Mariano Rajoy. En les darreres setmanes, els nacionalistes bascos han obert la caixa dels trons, demanant eleccions anticipades sense miraments. La possible coincidència d’un superdiumenge el 2027 –amb eleccions espanyoles i municipals– fa témer un sorpasso de Bildu, entre altres neguits que també ressonen pel País Basc.