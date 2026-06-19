Nuevo episodio de desavenencias y choques entre los dos partidos catalanes independentistas en el Congreso de los Diputados. La líder de Junts en la cámara española, Míriam Nogueras, ha criticado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y lo ha acusado de “apoyar al PSOE sin obtener nada”. Nogueras ha pedido que los republicanos rectifiquen el rumbo y su postura en la cámara baja y digan si comparten «su metodología», refiriéndose a las ofertas de Rufián de crear un frente unitario de izquierdas en el Estado español y en Cataluña.

En una entrevista hecha en Catalunya Ràdio y recogida por la ACN, la líder de Junts en el Congreso ha vuelto a poner presión sobre Sánchez y ha asegurado que la legislatura del presidente del gobierno español está «bloqueada» y ha querido recordar que ya hace un mes que desde su formación han exigido que el jefe del ejecutivo español ponga las urnas y convoque elecciones anticipadas. Nogueras ha sido preguntada también por la filtración de los audios de la declaración del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y ha asegurado que “nunca ha confiado” en el PSOE aunque alerta que los casos de corrupción que han explotado alrededor del partido socialista son la demostración de “la quiebra del modelo español”.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras / Eduardo Parra / Europa Press 25/3/2026

Cierra la puerta a los presupuestos

Nogueras, además, también ha sido preguntada por la intención de Sánchez de presentar los presupuestos del 2026. Una propuesta que la líder de Junts en la cámara española ha visto «muy cínica y frívola» que el gobierno español quiera presentar unos nuevos presupuestos «cuando Cataluña no ha cobrado los anteriores». «Si no se han cobrado los presupuestos del año pasado ni los del anterior, ¿cómo puede ser que planteen unos nuevos?», ha espetado.