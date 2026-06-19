Nou episodi de desavinences i xocs entre els dos partits catalans independentistes al Congrés dels Diputats. La líder de Junts a la cambra espanyola, Míriam Nogueras, ha carregat contra el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l’ha acusat de “posar-se al costat del PSOE a canvi de res”. Nogueras ha demanat que els republicans redrecin el rumb i la seva postura a la cambra baixa i diguin si comparteixen “la seva metodologia”, referint-se als oferiments de Rufián de crear un front unitari d’esquerres a l’Estat espanyol i a Catalunya.
En una entrevista feta a Catalunya Ràdio i recollida per l’ACN, la líder de Junts al Congrés ha tornat a posar pressió sobre Sánchez i ha assegurat que la legislatura del president del govern espanyol està “bloquejada” i ha volgut recordar que ja fa un mes que des de la seva formació han exigit que el cap de l’executiu espanyol posi les urnes i convoqui eleccions anticipades. Nogueras ha estat preguntada també per la filtració dels audios de la declaració de l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que “mai ha confiat” en el PSOE tot i que alerta que els casos de corrupció que han explotat al voltant del partit socialista són la demostració de “la fallida del model espanyol”.
Tanca la porta als pressupostos
Nogueras, a més, també ha estat preguntada per la intenció de Sánchez de presentar els pressupostos del 2026. Una proposta que la líder de Junts a la cambra espanyola ha vist “molt cínic i frívol” que el govern espanyol vulgui presentar uns nous pressupostos “quan Catalunya no ha cobrat els anteriors”. “Si no s’han cobrat els pressupostos de l’any passat ni els de l’anterior com pot ser que en plantegin uns de nous”, ha etzibat.