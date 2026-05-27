El estallido del caso Plus Ultra y las imputaciones al expresidente del gobierno español y exlíder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, han puesto en una situación muy complicada al gobierno español. El ejecutivo de Pedro Sánchez está ampliamente salpicado por los escándalos de corrupción y esto ya ha hecho que la oposición liderada por el PP haya encontrado una veta de la cual poder sacar rédito político.

Sin ir más lejos, este mismo miércoles 27 de mayo la UCO ha entrado en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en una operación en la cual la Guardia Civil buscaría indicios de financiación ilegal del partido por orden de la Audiencia Nacional relacionado con el caso Leire. Unos hechos que han provocado que el jefe de la oposición y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya salido a pedir elecciones anticipadas al gobierno español. Según el líder popular no queda «más remedio» que convocar elecciones y “dar la palabra a los españoles inmediatamente”. En declaraciones hechas en el Congreso de los Diputados y recogidas por la ACN, el jefe de la oposición ha mantenido el tono duro contra el gobierno español y el jefe del ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha asegurado que se vive una «situación agónica» que espera que haga cambiar de parecer la opinión de los socios de gobierno del PSOE y poder sacar adelante una moción de censura en caso de no convocarse elecciones anticipadas. “Mis planes los tengo claros, y he dicho que haré todo lo posible para que cambie el gobierno”, ha espetado Feijóo quien ha asegurado que están «poniendo en cuestión la decencia no solo del gobierno, que es indecente, sino también del PSOE, que Sánchez ha llevado a la indecencia, y comenzamos a tener riesgo de contagio. No queda más remedio que dar la palabra a los españoles de manera inmediata».

Alberto Núñez Feijóo intercambiando unas palabras con Pedro Sánchez en el momento de saludarlo después de ser investido / Dani Puch / ACN

Feijóo pide que los socios de gobierno retiren los apoyos a Sánchez

Un Feijóo que también ha interpelado a los socios de gobierno, a quienes ha pedido que retiren el apoyo al ejecutivo de Sánchez para poder sacar adelante una moción de censura o obligar a Sánchez a convocar elecciones. «Yo espero que puedan cambiar los planes de los socios que están apoyando a un Gobierno que apesta» ha espetado el líder popular quien ha asegurado que desde el PP harán «todo lo posible para que acabe el Gobierno».