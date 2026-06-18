El PP ha decidido aumentar la presión sobre el PSOE y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y declarar la guerra contra la Mesa del Congreso por el veto a la enmienda sobre elecciones anticipadas en el Estado español. El partido liderado por Alberto Núñez Feijoo ha tomado las armas contra la mesa después de que el pasado martes impidiera que se votara la enmienda que Junts presentó a su moción y que reclamaba a Sánchez convocar elecciones, y ha anunciado que llevará esta decisión al Tribunal Constitucional.

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Fuentes populares han destacado a la ACN que la decisión que tomó la Mesa del Congreso es “una cacicada más” de su presidenta, Francina Armengol, y denuncian que la mesa “ha cambiado sus criterios” con su veto. De hecho, argumentan que el órgano había permitido en otras ocasiones que hubiera debates como el que planteaba la enmienda presentada por Junts. “Damos un paso más contra los vetos arbitrarios y serviles a Pedro Sánchez por parte de la presidenta del Congreso y los miembros del PSOE y Sumar en la Mesa”, afirman desde el Partido Popular.

Imagen de archivo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante una intervención de Feijóo en el Congreso / Europa Press

La presión contra Sánchez en aumento

La decisión de la Mesa del Congreso llegó en un momento en el cual el presidente español, Pedro Sánchez, está presionado desde varios frentes. De hecho, Junts presentó una enmienda a una propuesta del PP en la que se instaba al jefe del ejecutivo español a convocar elecciones ante el «bloqueo» que sufre el gobierno español. Desde la Mesa del Congreso, sin embargo, defienden la decisión de vetar la enmienda de Junts argumentando que «la Constitución es clara sobre quién tiene la prerrogativa de plantear una cuestión de confianza, y no es el pleno».