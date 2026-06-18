El PP ha decidit augmentar la pressió sobre el PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i anar a la guerra contra la Mesa del Congrés pel veto a l’esmena sobre eleccions anticipades a l’Estat espanyol. El partit liderat per Alberto Nuñez Feijoo ha agafat les armes contra la mesa després que el passat dimarts impedís que es votés l’esmena que Junts va presentar a la seva moció i que reclamava Sánchez convoqués eleccions i ha anunciat que portarà aquesta decisió al Tribunal Constitucional.
Fonts populars han destacat a l’ACN que la decisió que va prendre la Mesa del Congrés és “una cacicada més” de la seva presidenta, Francina Armengol, i denuncien que la mesa “ha canviat els seus criteris” amb el seu veto. De fet, argumenten que l’òrgan havia parmès en altres ocasions que hi hagues debats com el que plantejava l’esemena presentada per Junts. “Fem un pas més contra els vetos arbitraris i servils a Pedro Sánchez per part de la presidenta del Congrés i els membres de PSOE i Sumar a la Mesa”, etziben des del Partit popular.
La pressió contra Sánchez en augment
La decisió de la Mesa del Congrés va arribar en un moment en el qual el president espanyol, Pedro Sánchez, està pressionat des de diversos fronts. De fet, Junts va presentar una esmena a una proposta del PP en la qual s’instava al cap de l’executiu espanyol a convocar eleccions davant del “bloqueig” que pateix el govern espanyol. Des de la Mes del Congrés, però, defensen la decisió de vetar l’esemana de Junts argumentant que “la Constitució és clara sobre qui té la prerrogativa de plantejar una qüestió de confiança, i no és el ple”.