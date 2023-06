El PSC centra la batalla del 23-J en el PP: «Vox es una anécdota»

El diputado del PSC en el Congreso de los Diputados, José Zaragoza, ha asegurado que el principal adversario de los socialistas en las próximas elecciones del 23 julio es el PP, a quien señala como la verdadera amenaza para el futuro del estado. «Vox es una anécdota», ha dicho el diputado en una entrevista al Café d’Idees de RTVE. «El problema no es Vox, son las políticas del PP«, ha insistido. Zaragoza ha afirmado que la verdadera “batalla” del 23-J son 20 o 30 diputados que se disputan el PSOE y el PP y que serán clave a la hora de decidir quién llega a la Moncloa.

«El problema no son el tercero y el cuarto, sino quién gana», ha explicado. El diputado socialista, muy nervioso durante toda lo entrevista, ha reivindicado al PSOE como verdadero voto útil para evitar que la derecha gobierne en el estado después del 23-J. Los populares, que van por delante en todas las encuestas, «recuperarán el voto de Ciudadanos» y tienen las de ganar en provincias clave. «Quién gana elecciones, quienes marcará la política, es el PP», ha recordado. «Vox no es el adversario, es un partido de extrema derecha que siempre votará con el PP».

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez / Europa Press

Los últimos sondeos sitúan al PP como el partido más votado el 23-J con una media del 32% de los votos y unos 138 escaños, un resultado que, combinado con los 43 diputados que sacaría Vox, le darían una mayoría absoluta holgada en el Congreso. El PSOE, en cambio, se queda en el 25% de los votos y unos 100 escaños, muy lejos de poder formar una alternativa de gobierno, aunque sumara todos los partidos restantes. Por eso, el principal objetivo del PSOE es cambiar la tendencia y acercarse el máximo posible al 30% de los votos, un umbral que consideran clave para que les salgan los números y poder mantener la Moncloa.

Reproches a los comunes por la incógnita en Barcelona

Zaragoza ha cargado con dureza contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y BComú por no querer investir a Jaume Collboni. «El PSC ha votado dos veces a Ada Colau sin contrapartidas», ha afirmado. «No le pedimos nada y ahora que no le toca ella…» El diputado socialista ha repetido en varias ocasiones que sería una mala noticia que Junts y el independentismo tuvieran la alcaldía de Barcelona. A pesar de la insistencia de Gemma Nierga, Zaragoza ha defendido que no hay ninguna contradicción entre pactar con Junts en todo el país –Diputación de Barcelona incluida– y exigir los votos de los comunes en Barcelona para impedir que Xavier Trias sea alcalde.

La alcaldesa Ada Colau al pleno del Ayuntamiento, en imagen de archivo / Jordi Play

«Tienen un proyecto de supervivencia de partido», ha espetado Zaragoza. «¿Por qué no quieren votar a Jaume Collboni?» El dirigente del PSC ha criticado a los comunes por hacer aspavientos a un entendimiento con el PP para conseguir sus votos para la investidura de Collboni, una situación que ve calcada a la que se dio en 2019, cuando Manuel Valls votó a Colau. «Collboni ofrece el mismo proyecto que hasta ahora, pero a la inversa», ha insistido. «Si hubiera ganado Coláis, ¿habría propuesto compartir la alcaldía?»