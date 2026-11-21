Lleida. Capital de Ponent. Evidentemente, con el permiso de Balaguer, Mollerussa, Cervera o Tàrrega. Ha sido el lugar elegido por el PSC para hacer el mitin de este sábado. Una ciudad donde Fèlix Larrosa reconquistó en las pasadas municipales y la plaza de Paer que quiere mantener, aunque los escándalos le han afectado de cerca. Uno de los más sonados, el papelón de Montse Mínguez, portavoz del PSOE que el pasado 17 de octubre tuvo que dimitir, cuando en plena crisis por la vivienda se descubrió que su pareja era un gran tenedor. Un golpe en toda regla.

En el Mercat del Pla, el núcleo de la reconstrucción del centro de la ciudad, donde viven personas de 50 nacionalidades diferentes, ha acogido a unas 350 personas. Después de la intervención de Larrosa, fue el turno de Cristina Moron, líder socialista por la demarcación de las comarcas de Lleida, intervino el candidato Jordi Hereu. El ministro en funciones no dejó de recordar la batalla de Ilerda, en la que Julio César ganó a Pompeyo y se le abrió toda Hispania para comparar que la victoria de Lleida «abrirá la victoria progresista» en España.

Hereu, sin embargo, ha aprovechado la segunda vuelta de la campaña para ir más allá de un llamado a la movilización. Al igual que Salvador Illa, quien ha alertado del «principal adversario de la abstención» y que «el penal lo tire el veterano, el que no falla» para «votar a Pedro Sánchez para derrotar a los malos». Por lo tanto, ha reivindicado el voto al PSC y al PSOE por eficiencia, el voto útil para la situación «binaria». «O Pedro Sánchez o PP-VOX», ha exclamado. Por eso ha cargado las tintas contra los «amigos de la izquierda». A los Comuns y Sumar les ha dicho que se «pelean» y «no son eficientes». Y a ERC que «no se despisten» porque ahora tocan las elecciones españolas y no las de la Generalitat. Aunque ha pedido «no distraerse». Sin embargo, ha sido especialmente duro con Junts y a quien ha reprochado que su líder, Carles Puigdemont, irrumpiera en campaña «sedientos de protagonismo» con una entrevista en El Mundo para criticar a Sánchez. «Les ha marcado para siempre, el catalanismo no les perdonará, han apoyado objetivamente al PP y Vox, señor de Junts ¡han perdido el rumbo!».

Salvador Illa en el mitin de Lleida donde ha pedido el voto para derrotar a los malos/QS

1.400 millones de los bancos para vivienda

En este contexto binario, Hereu después de reivindicar que sus abuelos eran de Salàs de Pallars y de Sant Salvador de Toló, -municipios de Ponent- ha destacado que el gobierno de Pedro Sánchez aprobará el martes que los 1.400 millones que se recaudarán del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca se dedicarán a construir vivienda.