El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, ha asegurado que al Govern no le consta, por ahora, que haya ninguna víctima catalana en el doble terremoto que ha sacudido Venezuela y que ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos. En una entrevista realizada en SER Catalunya recogida por la ACN, el conseller ha destacado que la situación en el país sudamericano «es complicada» y eso hace que la información llegue «con cuentagotas», aunque ha querido tranquilizar a las familias de los catalanes residentes en Venezuela, ya que la mayor parte de esta diáspora está concentrada en la capital del país, Caracas, una zona que está lejos del epicentro de los terremotos.

A pesar de todo, el conseller ha señalado que están en contacto con el centro catalán en Caracas, la delegación del Govern en la zona y el consulado español para poder obtener información sobre la situación de los catalanes viviendo en Venezuela y si se han visto afectados por estos sismos. Duch ha añadido que el ejecutivo catalán distribuirá la información sobre diferentes vías de contacto para que así los venezolanos que residen en Cataluña también puedan acceder a la información.

Dos terremotos por encima del 7 en la escala de Richter

Los dos terremotos que han sacudido Venezuela han sido de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, dos sismos que se han concentrado alrededor de la sierra de Aroa, al noroeste del país, y han provocado decenas de muertos y heridos. El primer recuento de víctimas que ha anunciado la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha situado las cifras de muertos en 32, aunque ha destacado que esto se hacía «sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados». De hecho, el recuento que pueda salir de La Guaira es lo que más preocupa, ya que la presidenta ha señalado que esta parte del país «es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre».

Foto hecha con un teléfono móvil donde se ven personas reunidas en un espacio abierto después de un terremoto en Caracas, Venezuela, 24 de junio de 2026. | Tian Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) alerta que “es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente es generalizado” y destacan que la población y el gobierno venezolano deben estar preparados para posibles fenómenos sísmicos, ya que “podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes sacudidas”.