El conseller d’UE i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que al Govern no li consta, per ara, que hi hagi cap víctima catalana en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela i que ha deixat desenes de morts i centenars de ferits. En una entrevista feta a SER Catalunya recollida per l’ACN el conseller ha destacat que la situació al país sud-americà “és complicada” i això fa que la informació arribi “amb comptagotes”, tot i que ha volgut posar tranquil·litat a les famílies dels catalans residents a Veneçuela, ja que la major part d’aquesta diàspora està concentrada a la capital del país, Caracas, una zona que està lluny de l’epicentre dels terratrèmols.
Malgrat tot, el conseller ha assenyalat que estan en contacte amb el centre català a Caracas, la delegació del Govern a la zona i el consolat espanyol per poder obtenir informació sobre la situació dels catalans vivint a Veneçuela i si s’han vist afectats per aquests sismes. Duch ha afegit que l’executiu català distribuirà la informació sobre diferents vies de contacte perquè així els veneçolans que resideixen a Catalunya també puguin accedir a la informació.
Dos terratremols per sobre del 7 a l’escala de Richter
Els dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela han estat de 7,2 i 7,5 a l’escala de Richter, dos sismes que s’han concentrat al voltant de la serra d’Aroa, al nord-oest del país i ha provocat desenes de morts i ferits. El primer recompte de víctimes que ha anunciat la presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha situat les xifres de morts en 32, tot i que ha destacat que això es feia “sense comptar encara amb les xifres que pugui llançar l’estat La Guaira, i més de 700 ferits que hem estat rebent en emergència tant d’hospitals públics com de centres de salut privat”. De fet, el recompte que pugui sortir de La Guaira és el que més preocupa, ja que la presidenta ha assenyalat que aquesta part del país “és una veritable tragèdia i es converteix en una zona de desastre”.
Per la seva banda, el Servei Geològic dels Estats Units (USGS) alerta que “és probable que hi hagi un elevat nombre de víctimes i danys, i que el desastre probablement és generalitzat” i destaquen que la població i el govern veneçolà han d’estar preparats per possibles fenòmens sísmics, ja que “podrien produir-se rèpliques, algunes potencialment amb fortes sacsejades”.