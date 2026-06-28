Susi Caramelo es de esas cómicas que hacen reír a los fans cada vez que abre la boca. Sus ocurrencias son divertidas y ella misma resulta hilarante en las intervenciones televisivas que encadena. Ahora ha cambiado totalmente de registro, sin embargo, en una entrevista con Valeria Vegas que sirve para conocer un poco más de sus inicios. La de Hospitalet de Llobregat comenzó a actuar cuando tenía veinte años, pero no se hizo famosa hasta mucho más adelante.
Al principio hacía los típicos stand up en bares, donde recibió por todos lados: «He tenido que comer mucha mierda en los bares, de trabajar gratis, de hacer callar a la gente y aguantar borrachos». De hecho, aún recuerda un día que actuó con la máquina tragaperras justo a su lado: «La gente piensa que la fama te llega de repente, pero yo cuando llegué a Madrid pasé mucha miseria… He tenido que pasar semanas enteras con solo 40 euros«.
En su caso, la gente empezó a conocerla en 2019. Lo que no se esperaba era que el estallido de la pandemia lo detuviera todo: «Cerraron los teatros, así que imagínate… Toda la vida luchando para que llegara mi momento y perdí un montón de dinero«. Poco a poco se ha ido recuperando, sobre todo gracias a que se burla de sí misma también: «La gente me conoce por el término pibonexia, que creé para referirme a que creo que estoy más buena de lo que realmente estoy. Hay gente demasiado preocupada por su físico y a mí lo que me gusta es ser libre. Me río de mi sombra y también de mi físico».
Susi Caramelo y los problemas de dinero que ha tenido toda la vida
Susi Caramelo no ha tenido problemas a la hora de gestionar su fama porque dice que lo vive con mucha naturalidad: «Me hizo mucha ilusión que la gente empezara a conocerme de repente, sobre todo porque había estado cobrando muy poco y comiendo un montón de mierda. Me fue bien que la fama me atrapara con 39 años y los pies en la tierra». ¿Se ha planteado ser actriz? Ahora sale con un intérprete que ha trabajado mucho en el País Vasco, lo que hace que sienta «mucho respeto» por la profesión porque ve cómo es de difícil.
Ha hecho dinero, Susi Caramelo, pero cree que lo que la ha salvado es ser catalana: «Me ha venido muy bien esa fama que tenemos los catalanes, que quizás es verdad, que somos muy hormiguitas y ahorramos todo lo que podemos. Yo cuando llegué a Madrid pasé tanta miseria que he aprendido a administrar lo poco que he tenido». Hasta el punto que ha llegado a poder comprar una casa a su madre: «Mis padres nunca habían tenido una casa en propiedad, formábamos una familia muy humilde con mis dos hermanos. Nunca nos faltó un plato de comida, pero tampoco tuvimos lujos. No tuve ni una bicicleta ni una Barbie».
La vida le ha cambiado mucho, desde entonces, y también su situación económica. De tener que sobrevivir con solo 40 € a la semana, a mucha más tranquilidad financiera.