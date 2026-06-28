Susi Caramelo és d’aquelles còmiques que fan riure els fans cada vegada que obre la boca. Les seves ocurrències són divertides i tota ella resulta hilarant en les intervencions televisives que encadena. Ara ha canviat totalment de registre, però, en una entrevista amb Valeria Vegas que serveix per conèixer una mica més dels seus inicis. La d’Hospitalet de Llobregat va començar a actuar quan tenia vint anys, però no va fer-se famosa fins molt més endavant.
Al principi feia els típics stand up a bars, on va rebre per totes bandes: “He hagut de menjar molta merda als bars, de treballar gratis, de fer callar la gent i aguantar borratxos”. De fet, encara recorda un dia que va actuar amb la màquina escurabutxaques tot just al seu costat: “La gent es pensa que la fama t’arriba de sobte, però jo quan vaig arribar a Madrid vaig passar molta misèria… He hagut de passar setmanes senceres amb només 40 euros“.
En el seu cas, la gent va començar a conèixer el 2019. El que no s’esperava era que l’esclat de la pandèmia ho aturés tot: “Van tancar els teatres, així que imagina’t… Tota la vida lluitant perquè arribés el meu moment i vaig perdre un munt de diners“. A poc a poc s’ha anat recuperant, sobretot gràcies a què fa mofa d’ella mateixa també: “La gent em coneix pel terme pibonexia, el que vaig crear per fer referència a què crec que estic més bona del que en realitat estic. Hi ha gent massa preocupada pel seu físic i a mi el que m’agrada és ser lliure. Em ric de la meva ombra i també del meu físic”.
Susi Caramelo i els problemes de diners que ha tingut tota la vida
Susi Caramelo no ha tingut problemes a l’hora de gestionar la seva fama perquè diu que ho viu amb molta naturalitat: “Em va fer molta il·lusió que la gent comencés a conèixer-me de sobte, sobretot perquè havia estat cobrant molt poc i menjant un munt de merda. Em va anar bé que la fama m’enxampés amb 39 anys i els peus a terra”. S’ha plantejat fer d’actriu? Ara surt amb un intèrpret que ha treballat molt al País Basc, cosa que fa que senti “molt respecte” per la professió perquè veu com és de difícil.
Ha fet diners, Susi Caramelo, però creu que el que l’ha salvat és ser catalana: “M’ha vingut molt bé aquesta fama que tenim els catalans, que potser és veritat, que som molt formiguetes i estalviem tot el que podem. Jo quan vaig arribar a Madrid vaig passar tanta misèria que he après a administrar lo poc que he tingut”. Fins al punt que ha arribat a poder comprar una casa a la seva mare: “Els meus pares mai no havien tingut una casa en propietat, formàvem una família molt humil amb els meus dos germans. Mai no ens va faltar un plat de menjar, però tampoc no vam tenir luxes. No vaig tenir ni una bicicleta ni una Barbie”.
La vida li ha canviat molt, des de llavors, i també la seva situació econòmica. D’haver de sobreviure amb només 40 € a la setmana, a molta més tranquil·litat financera.