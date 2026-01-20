Álex González es uno de los actores más queridos del star-system español. Muchos lo recuerdan por su papel en El príncipe con Hiba Abouk o Vivir sin permiso, entre otros proyectos. El intérprete ha decidido comenzar el año 2026 a muchos kilómetros de España en un destino paradisíaco donde parece que ha coincidido con una joven influencer. Las últimas publicaciones de Álex González han hecho saltar las alarmas de sus seguidores porque muchos de los lugares que ha fotografiado coinciden con las imágenes publicadas por esta misteriosa creadora de contenido que también se encuentra de viaje en un lugar espectacular. ¿Se trata de una coincidencia o es posible que el actor haya encontrado el amor entre agua de coco y playas de arena fina?

¿Quién es la misteriosa acompañante de Álex González? Nombre, fotos y detalles revelados

El periodista especializado en temas del corazón, Javi Hoyos, ha analizado minuciosamente las pistas que se han extraído a través de los posts de las redes sociales del viaje. Muchas de las instantáneas coinciden con las de esta creadora de contenido, aunque parece que han decidido jugar y despistar un poco. Muchas de las publicaciones que ha hecho el actor solo se le ve a él presumiendo el cuerpo y mostrando las partes más bonitas de sus vacaciones, pero ¿qué sabemos de su posible amiga especial? Según explica Javi Hoyos, las imágenes demostrarían que Álex González estaría disfrutando esta escapada con la influencer Carla Virgós.

Resulta que esta historia no es nueva e incluso el periodista admite que desde las vacaciones de Navidad ha estado recibiendo pistas y pruebas de sus seguidores que certifican que hay algo entre la pareja. Es posible que sean solo amigos, pero el hecho de publicar que se encuentran en los mismos lugares y haciendo las mismas actividades no hace más que incrementar los rumores de posible pareja a la vista. ¿Y qué se sabe hasta ahora?

Todas las pistas y coincidencias

Los seguidores de Javi Hoyos han encontrado rápidamente que había muchísimas coincidencias entre la pareja. Por un lado, el intercambio de likes entre ellos, pero siendo más cuidadosos se han dado cuenta de que había detalles que no podían pasar desapercibidos. Por ejemplo, el actor publicó una foto comiendo una sandía con una ventana muy concreta detrás que justamente sería la misma donde Carla Virgós se habría hecho una foto tomando el sol.

Las pistas de las redes sociales que muestran con quién está Álex González | TikTok.

Pero este no es el único detalle porque en uno de los posts que ha hecho de estas vacaciones Álex González en el que se le ve tomando un coco, la creadora de contenido ha colgado una foto que alguien le ha hecho donde se ven los mismos cocos que toma él y está sentada en la misma silla del complejo turístico donde se alojan. Más casualidad no podría ser…

La influencer Carla Virgos y Álex González, sorprendidos de vacaciones juntos | TikTok

Que los espacios y los planes son los mismos, eso es una realidad, pero si hay algo más que amistad entre ellos, por ahora es un misterio. Lo que sí demuestra que están juntos por Bali es que ambos han participado en el club de running del creador de contenido Jorge Darek en Bali, donde se les ha visto con otros amigos que también están por la zona. ¿Y qué se sabe de la chica? Sus redes sociales son un escaparate espectacular de viajes y lifestyle, donde la influencer que tiene más de 62,000 seguidores publica contenido de viajes, nadando con tiburones y ballenas y disfrutando de estas vacaciones que podría estar haciendo al lado del actor.

Si de aquí saldrá una confirmación de pareja pronto, eso aún es un misterio, pero por ahora las pistas que han salido a la luz dejan muy claro que han compartido aún más tiempo juntos.