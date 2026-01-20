Álex González és un dels actors més estimats de l’star-system espanyol. Molts el recorden pel seu paper a El príncipe amb Hiba Abouk o Vivir sin permiso, entre altres projectes. L’intèrpret ha decidit començar l’any 2026 a molts kilòmetres d’Espanya en un destí paradisíac on sembla que ha coincidit amb una jove influencer. Les últimes publicacions d’Álex González han fet saltar les alarmes dels seus seguidors perquè molts dels llocs que ha fotografiat coincideixen amb les imatges publicades per aquesta misteriosa creadora de contingut que també es troba de viatge en un lloc espectacular. Es tracta d’una coincidència o és possible que l’actor hagi trobat l’amor entre aigua de coco i platges de sorra fina?
Qui és la misteriosa acompanyant d’Álex González? Nom, fotos i detalls revelats
El periodista especialitzat en temes del cor, Javi Hoyos, ha analitzat amb lupa les pistes que s’han extret a través dels posts de les xarxes socials del viatge. Moltes de les instantànies coincideixen amb les d’aquesta creadora de contingut, malgrat que sembla que han decidit jugar i despistar una mica. Moltes de les publicacions que ha fet l’actor només se’l veu a ell presumint el cos i mostrant les parts més maques de les seves vacances, però què en sabem de la seva possible amiga especial? Segons explica Javi Hoyos, les imatges demostrarien que Álex González estaria gaudint aquesta escapada amb la influencer Carla Virgós.
Resulta que aquesta història no és nova i fins i tot el periodista admet que des de les vacances de Nadal ha estat rebent pistes i proves dels seus seguidors que certifiquen que hi ha alguna cosa entre la parella. És possible que siguin només amics, però el fet de publicar que es troben en els mateixos llocs i fent les mateixes activitats no fa res més que incrementar els rumors de possible parella a la vista. I què se sap fins ara?
Totes les pistes i coincidències
Els seguidors de Javi Hoyos han trobat aviat que hi havia moltíssimes coincidències entre la parella. D’una banda, l’intercanvi de likes entre ells, però sent més curosos s’han adonat que hi havia detalls que no podien passar desapercebuts. Per exemple, l’actor va publicar una foto menjant una síndria amb una finestra molt concreta al darrere que justament seria la mateixa on Carla Virgós s’hauria fet una foto prenent el sol.
Però aquest no és l’únic detall perquè en un dels posts que ha fet d’aquestes vacances Álex González en què se’l veu prenent un coco, la creadora de contingut ha penjat una foto que algú li ha fet on es veuen els mateixos cocos que pren ell i està asseguda a la mateixa cadira del complex turístic on s’allotgen. Més casualitat no podria ser…
Que els espais i els plans són els mateixos, això és una realitat, però si hi ha alguna cosa més que amistat entre ells, ara per ara és un misteri. El que sí que demostra que estan junts per Bali és que ambdós han participat en el club de running del creador de contingut Jorge Darek a Bali, on se’ls ha vist amb altres amics que també estan per la zona. I què se sap de la noia? Les seves xarxes socials són un aparador espectacular de viatges i lifestyle, on la influencer que té més de 62.000 seguidors publica contingut de viatges, nedant amb taurons i balenes i gaudint d’aquestes vacances que podria estar fent al costat de l’actor.
Si d’aquí en sortirà una confirmació de parella aviat, això encara és un misteri, però ara per ara les pistes que han sortit a la llum deixen molt clar que han compartit encara més temps junts.