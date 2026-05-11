Hansi Flick ha sido uno de los protagonistas de la victoria del Barça en el clásico en el cual se proclamaron campeones de Liga. El entrenador culé había recibido la noticia, pocas horas antes, de la muerte repentina de su padre. No obstante, quiso ser profesional y no abandonó a sus chicos en un día tan importante. Lo vimos darlo todo en el césped y también muy emocionado cuando el árbitro pitó el final, un triunfo que pudo celebrar con su esposa y los dos nietos vestidos de blaugrana que se sumaron a la multitud que entró al campo para felicitar en persona a los jugadores y al equipo técnico. Las cámaras los captaron en un abrazo muy sentido y un beso de esos tan tiernos. No era un momento fácil para el técnico, en una victoria con sabor agridulce y emociones contrapuestas. Él mismo había dicho, en alguna ocasión, que la relación con su padre no había sido fácil. ¿Qué se sabe al respecto?

En una entrevista al diario alemán Süddeutsche Zeitung, reconoció que se hace llamar Hansi porque era el apodo que usaba su padre para referirse a él. En aquel momento, aplaudió públicamente que lo hubiera influido tanto en su carrera, ya que gracias a la educación que recibió llegó a la conclusión de que debía basar su estilo de entrenador en el lema «acompañar antes que imponer». Su padre era un hombre duro, de esos que prácticamente no hablaba con él más allá de criticar que hubiera cometido algún error. No fue fácil para Flick, ya que reconoce que «nunca» llegó a entender cómo reaccionaría ante una decepción: «Todas aquellas situaciones me hicieron aprender a desarrollar una sensibilidad especial que me ayuda a interpretar el ambiente y leer el estado de ánimo de la gente». Por lo tanto, todo lo que vivió hizo que acabara optando por tomar el camino contrario y dar importancia a la comunicación y las emociones.

Hansi era plenamente consciente de que se trataba de una cuestión generacional y subrayaba, de hecho, que siempre se sintió apoyado por su padre. Su madre solo tenía 16 años cuando dio a luz al alemán, una juventud que también influyó: «Mi padre era muy joven, también, y asumió la responsabilidad de una familia numerosa desde muy joven», reconocía desde Tribuna. En este medio, también lo elogiaba: «Mi padre trabajó muy duramente para darnos una vida digna e hizo todo lo posible para ayudarme a conseguir lo que él no pudo porque tuvo que renunciar a sus sueños para cuidarnos. Me ayudó a convertirme en futbolista».

¿Quién es la esposa de Hansi Flick? Su historia de amor

¿Cuántos años hace que está casado? ¿Y cuántos hijos tiene Hansi Flick? Descubrimos los secretos de la vida personal de este entrenador tan dialogante y bondadoso. Y es que el alemán y su esposa son de aquellos que llevan toda la vida juntos. Su historia de amor se remonta a más de 40 años atrás, cuando se enamoraron poco después de que el entrenador cumpliera los 18 años. Ella aún era menor, ya que es tres años más joven, pero eso no impidió que el amor triunfara y terminaron casándose y formando una familia con dos niñas en común. Se llaman Hannah, de 36 años, y Kathrin, de 34, que los han convertido en abuelos de cuatro niños.

Él apuntaba maneras como futbolista, pero una lesión impidió que continuara su carrera sobre el césped. En ese momento, optaron por abrir una tienda de deportes en su ciudad natal, Bammental, la cual mantuvieron abierta hasta que él fue seleccionado como entrenador del Bayern de Múnich, al que hizo brillar en una temporada histórica con seis títulos.

El beso del matrimonio en un momento agridulce para el entrenador del Barça | Instagram

Siempre juntos y apoyándose mutuamente, el peor momento que han vivido tuvo lugar en 2010 cuando diagnosticaron cáncer de mama a Silke. La esposa de Hansi Flick estuvo muy enferma, un proceso muy duro del que él habló en el libro que publicó hace un tiempo llamado En este momento: sobre el éxito, la belleza del juego y lo que realmente cuenta en la vida.

Es en este escrito que nos damos cuenta de que es un hombre familiar y que está muy enamorado de su esposa. Es la mujer de su vida, con quien sale desde que era un adolescente. Verla enferma de cáncer supuso un antes y un después: «Tuve un miedo que nunca antes había sentido. Admiro a mi esposa por la fuerza y la calma interior con la que dominó una situación tan complicada. Yo entraba a la cama con lágrimas en los ojos mucho más a menudo que ella».

El abrazo de Hansi Flick y su esposa en plena celebración por la Liga | Instagram

No fue una etapa fácil, pero de aquello extrajo «humildad y gratitud»: «Afrontar el hecho de que no estaremos aquí para siempre nos conduce a una manera de vivir más consciente. Hay cosas más grandes e importantes que el fútbol», escribió. Él se retiró temporalmente para poder acompañarla en este proceso y, ahora, aplaude diariamente que haya podido superar una enfermedad que los puso a todos en alerta.