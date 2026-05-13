Hansi Flick se ha ganado el cariño de los culés, que se han cautivado totalmente por un entrenador bondadoso que les ha regalado una Liga y un partido contra el Real Madrid. Los más curiosos se han interesado por su vida privada y aplauden saber que está casado desde hace 40 años con su amor de adolescencia, que tiene dos hijas y dos nietos rubios. Ahora, los periodistas del medio digital Vanitatis han investigado aún más para averiguar cómo es la vida del alemán en Barcelona. ¿En qué barrio vive? ¿A qué restaurantes suele salir a cenar?

El técnico es un hombre tranquilo, tal como denota su imagen. No es de aquellos con una vida nocturna agitada, sino que más bien podemos encontrarlo disfrutando de una comida relajada y de larga sobremesa. Hoy publican en la prensa algunos de los nombres de sus restaurantes favoritos, de hecho, lo que permite saber un poco más de su gusto culinario. Él mismo ha reconocido que le encanta la gastronomía, un foodie a quien podemos encontrar habitualmente en Colmado Wilmot, uno de los lugares de moda de la zona alta de Barcelona a precios muy buenos, o en el restaurant Gaudim que siempre tiene algún jugador del Barça entre sus comensales.

¿En qué barrio de Barcelona vive Hansi Flick?

Hansi Flick vive en la zona del Turó Park, entre ricos y extranjeros que lo han convertido en un espacio con casas carísimas y en el cual se siente más inglés que catalán por sus calles. Muchos vecinos se lo encuentran paseando por el parque, donde lo han visto sentado en uno de sus bancos mientras lee o mira el móvil. El entrenador es descrito como un buen amigo de sus amigos y eso lo demuestra que su núcleo duro lo haya acompañado en esta aventura en Cataluña, ya que tres de sus hombres de confianza se han instalado en la capital con él.

En esta zona alta vive con su esposa, Silke, de quien está enamorado desde que tenía 18 años. Sus hijas, de 36 y 34 años respectivamente, viven en Alemania pero viajan con frecuencia a Barcelona porque se trata de una de esas familias muy unidas. Ahora se ha filtrado que la pequeña, Hannah, trabaja como fotógrafa profesional en bodas y eventos diversos. Ninguna de las dos se ha dedicado al deporte, de la misma manera que tampoco han continuado con el negocio familiar que habían montado los padres cuando abrieron una tienda de deportes en su ciudad natal. La cerraron cuando Flick comenzó a destacar como entrenador, de hecho.

El abrazo de Hansi Flick y su esposa en plena celebración por la Liga | Instagram

Ahora que Hansi Flick ha firmado su renovación con el Barça hasta 2028, los vecinos de Turó Park tendrán aún más oportunidades de encontrárselo por esos bares y restaurantes como uno más.