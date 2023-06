Todas las parejas de Isabel Preysler: así es su currículum amoroso

Isabel Preysler ha tenido una vida sentimental muy agitada. Se ha hablado mucho de las relaciones que ha encadenado, unos matrimonios con gente famosa que han permitido que fuera protagonista de las portadas a lo largo de los años. ¿Qué parejas ha tenido? ¿Con quiénn se ha casado? ¿Y quiénes son los padres de sus cinco hijos? Analizamos el currículum amoroso de una de las socialités más conocidas, que vuelve a estar soltera.

1. Un chico filipino 15 años más mayor que ella

Cuando Isabel Preysler todavía vivía en las Filipinas, mantuvo una aventura sentimental con un chico que era 15 años más mayor que ella. Ella misma reconoció que sus padres estaban «totalmente en contra» de esta relación y que habría sido el motivo principal de su traslado a España poco antes de llegar a la mayoría de edad: «Eran muy estrictos y no les gustó que un domingo después de misa cogiéramos un avión y nos escapáramos a una casa que tenía en otra isla».

2. Julio Iglesias, con quien se casó en 1971

El cantante Julio Iglesias fue el primero famoso con quién se casó Isabel Preysler. Los españoles la conocieron, precisamente, gracias a un matrimonio que tuvo lugar el 1971 cuando ella solo tenía 20 años. Un amigo en común organizó una fiesta en un momento en el que él tenía pareja, lo que no le importó para insistir en volver a ver la filipina. Volvieron a coincidir más adelante en otra fiesta y, solo ocho meses después, decidieron darse el «sí, quiero».

Se convirtieron en padres siete meses después, lo que hizo pensar que Isabel Preysler se podría haber casado embarazada. Ella lo negó en aquel momento, pero al cabo de los años acabaría confesando: «Podríamos decir que nos casamos porque estábamos enamorados, lo que es cierto, pero también lo es que me quedé embarazada y en aquella época parecía una tragedia no casarte antes de ser madre». Dicen que ella lloró muchísimo en aquella boda y, por lo que se supo después, eran lágrimas de arrepentimiento. Fueron padres de dos niños más y en 1978, decidieron separarse. ¿Los motivos? Unos rumores de infidelidad constantes y los compromisos de Julio Iglesias, que provocaba que prácticamente no se vieran. Juntos son padres de Chábeli, Julio y Enrique.

Julio Iglesias e Isabel Preysler se casaron en 1971 | Europa Press

Julio Iglesias e Isabel Preysler son padres de tres hijos | ¡Hola!

3. Carlos Falcó, su marido desde 1980 hasta 1985

Dos años después del divorcio de Julio Iglesias, Isabel Preysler volvía a pasar por el altar. En esta ocasión, en 1980 se casó con Carlos Falcó. Conoció al marqués de Griñón en una sesión privada de la película Fiebre del Sábado Noche que organizaron unos amigos en común. Dicen que el aristócrata se enamoró perdidamente de ella y que la invitó, junto con los niños, al Safari que había montado en una de sus fincas. No tardaron al convertirse en padres de Tamara, una de las más mediáticas de la familia. La actual marquesa solo tenía tres años cuando sus padres se separaron, otro matrimonio fallido que acabaría el 1985.

Isabel Preysler també se casó con Carlos Falcó | ¡Hola!

Isabel Preysler tuvo a Tamara Falcó con el marqués | Europa Press

4. Miguel Boyer, juntos desde 1988 hasta 2014

Isabel Preysler todavía estaba casada con Carlos Falcó cuando conoció Miguel Boyer. El ministro de Economía la invitó a casa a comer las famosas lentejas y allí habría empezado una historia de amor que les dio alas a los dos para divorciarse de sus respectivas parejas. En 1985 se separaron y solo tres años después, pasaron ellos por el altar. La suya supuso la relación más larga y establo de la socialité , teniendo en cuenta que estuvo con él hasta su muerte el 2014. Juntos también fueron padres, una pareja que dio la bienvenida a la pequeña Ana. La prensa de la época iba loca con esta relación, la que supuso una auténtica bomba mediática.

Miguel Boyer també se casó con Isabel Preysler | Europa Press

Isabel Preysler, con la pequeña Ana en brazos | ¡Hola!

5. Mario Vargas Llosa, su pareja durante siete años

Un año después de quedarse viuda, Isabel Preysler rehizo su vida otra vez. El premio nobel Mario Vargas Llosa la cautivó en 2015, aunque ya lo conocía desde los años 80. Esta pareja era bastante extraña, todo sea dicho, ya partiendo de la base que fue el único famoso con quién estuvo una temporada larga sin llegar a formalizarlo con una boda. Tampoco tuvieron hijos, aunque parece evidente que en esta ocasión la edad jugó un papel clave en la decisión. El escritor ha sido la última pareja conocida de Preysler, de quien se ha separado de malas maneras y con un montón de declaraciones envenenadas en los medios de comunicación.

Isabel Preysler y Vargas Llosa han estado siete años juntos | Europa Press

Desde que rompieran, han sido diversas las revistas del corazón que han intentado relacionar Isabel Preysler con otros famosos. El último pretendiente que ha sonado con fuerza ha sido Alfonso Díez, el viudo de la duquesa de Alba. Ninguno de los dos no ha confirmado nada, así que habrá que esperar para ver si se convierte en otro miembro de la larga lista de conquistas de la famosa filipina por excelencia.