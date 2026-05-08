La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su constante guerra arancelaria ha saturado a los ciudadanos europeos, que en su mayoría miran con rechazo al país norteamericano. Los resultados del último Eurobarómetro apuntan que un 74% de los ciudadanos encuestados tienen una imagen negativa de los Estados Unidos, una cifra que supone un aumento de catorce puntos en seis meses. La imagen de EEUU, eso sí, no es tan crítica como la que llega de Rusia, que sigue siendo altamente negativa. El 83% de opiniones son desfavorables al régimen de Putin.

El repunte de esta opinión negativa llega en medio de la escalada de tensión entre Trump y diferentes estados de la Unión Europea. Las amenazas arancelarias, que se han repetido desde su llegada de nuevo al poder, y sus intenciones de hacerse con Groenlandia –actualmente, territorio de Dinamarca– pueden explicar este resultado. El magnate norteamericano también ha tenido tensiones con el presidente español, Pedro Sánchez, por su política de defensa y su cuestionamiento de la guerra de Irán.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el discurso del estado de la Unión / Parlamento Europeo

En todo caso, a pesar de que las tensiones han crecido con EEUU, los ciudadanos europeos continúan viendo en Rusia al gran enemigo de Europa. Más de ocho de cada diez rechazan al país vecino, en parte, por la invasión del Kremlin a Ucrania y las amenazas a países que forman parte de la alianza europea. En este sentido, el 70% vería bien nuevas sanciones a Rusia y el 56% apuesta por enviar armamento a Ucrania. Completan la lista de países menos simpáticos China e India: seis de cada diez (61%) cuestionan a China y un 41% tiene una mala imagen de India.

¿Cuáles son los principales problemas de los ciudadanos europeos?

Por el contrario, el sondeo ratifica a la Unión Europea como un “espacio de estabilidad en un mundo incierto”. El 73% –prácticamente el mismo porcentaje de ciudadanos que rechazan a EEUU– lo ven así. Y en medio de tensiones geopolíticas, el 81% declara ver bien una política común de defensa y seguridad, una opción que planea sobre el terreno tras las amenazas constantes tanto de EEUU –sobre todo a España– como de otras regiones más cercanas, como puede ser Rusia.

En esta línea, los conflictos en Oriente Medio son la principal preocupación de los ciudadanos. El 25% lo menciona de esta manera, por delante de la situación internacional general (23%) y la amenaza rusa sobre Ucrania (20%). Estos registros, sobre la situación geopolítica; en el terreno personal, el aumento de los precios y del costo de vida es lo que más preocupa.