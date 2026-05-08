L’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca i la seva guerra aranzelària constant ha saturat els ciutadans europeus, que miren majoritàriament amb rebuig el país nord-americà. Els resultats de l’últim Eurobaròmetre apunten que un 74% dels ciutadans enquestats tenen una imatge negativa dels Estats Units, una xifra que suposa una escalada de catorze punts en sis mesos. La imatge dels EUA, això sí, no és tan crítica com la que arriba de Rússia, que continua sent altament negativa. El 83% d’opinions són desfavorables al règim de Putin.
El repunt d’aquesta opinió negativa arriba enmig de l’escalada de tensió entre Trump i diferents estats de la Unió Europea. Les amenaces aranzelàries, que s’ha repetit des de la seva arribada de nou al poder, i les seves intencions de fer-se amb Groenlàndia –actualment, territori de Dinàmica– poden explicar aquest resultat. El magnat nord-americà també ha tingut tensions amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per la seva política de defensa i el seu qüestionament a la guerra de l’Iran.
En tot cas, malgrat que les tensions han crescut amb els EUA, els ciutadans europeus continuen veient en Rússia el gran enemic d’Europa. Més de vuit de cada deu rebutja el país veí, en part, per la invasió del Kremlin a Ucraïna i les amenaces a països que formen part de l’aliança europea. En aquest sentit, el 70% veuria bé noves sancions a Rússia i el 56% aposta per enviar armament a Ucraïna. Completen la llista de països menys simpàtics la Xina i l’Índia: sis de cada deu (61%) qüestiona la Xina i un 41% té una mala imatge de l’Índia.
Quins són els principals problemes dels ciutadans europeus?
Per contra, el sondeig ratifica la Unió Europea com un “espai d’estabilitat en un món incert”. El 73% –pràcticament el mateix percentatge de ciutadans que rebutgen els EUA– ho veuen així. I enmig de tensions geopolítiques, el 81% declara veure bé una política comuna de defensa i seguretat, una opció que plana sobre el terreny després de les amenaces constants tant dels EUA –sobretot a Espanya– com d’altres regions més properes, com pot ser Rússia.
En aquesta línia, els conflictes a l’Orient Mitjà són la principal preocupació dels ciutadans. El 25% ho esmenta d’aquesta manera, per davant de la situació internacional general (23%) i l’amenaça russa sobre Ucraïna (20%). Aquests registres, sobre la situació geopolítica; en el terreny personal, l’augment dels preus i del cost de vida és el que més preocupa.