Cataluña parece que dejará atrás el temporal de lluvias y tormentas durante este fin de semana. Este viernes se espera que haya nubes en la mayor parte del territorio. Solo en las comarcas de Ponent se espera que estas nubes sean menos intensas y el cielo esté ligeramente despejado.

A lo largo de la jornada de este viernes las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indican que se esperan algunos chubascos y lluvias locales e irregulares en el sector central del litoral. Por la tarde, sin embargo, se espera que las lluvias se desplacen al interior del cuadrante noreste y al Camp de Tarragona, aunque las previsiones del Meteocat indican que «serán de intensidad entre débil y moderada, y acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes» con la excepción de algunas precipitaciones por la mañana en el sector central del litoral que «serán de intensidad fuerte y acumularán cantidades abundantes de precipitación». En cuanto a los termómetros, estos marcarán su temperatura máxima en las comarcas del Ebro y no se espera una gran variación sino que la máxima será similar o ligeramente más alta en el extremo norte.

Fin de semana con nubes pero seco

El sábado estará marcado por el cielo despejado en general en casi todo el país aunque durante las primeras horas del día crecerán algunos estratos bajos en puntos de la depresión Central, prelitoral y litoral central. Las previsiones indican que «hacia el final de la mañana llegarán algunas nubes altas y finas por el norte del país que a lo largo de la tarde se desplazarán de norte a sur y dejarán el cielo puntualmente velado. Independientemente, crecerán algunas nubes en puntos del Pirineo y del sector central del litoral y prelitoral», unas nubes que no se traducirán en lluvia y que harán que la temperatura mínima, con la excepción del Pirineo, sea ligeramente más baja mientras que la máxima subirá ligeramente en todo el país y «localmente podrá hacerlo de forma moderada».

El ambiente soleado ☀️ se irá imponiendo progresivamente. El sábado no se descarta algún chubasco 🌦️ en la costa central y el domingo, quizás, en el Delta del Ebro.



🌡️Temperatura que irá subiendo, con valores que volverían a situarse por encima de la media climática la semana próxima. pic.twitter.com/70IoRhN3sT — Meteocat (@meteocat) September 17, 2026

En el caso del domingo, la situación cambiará y el cielo despejado reinará en casi todo el país con la excepción de algunos estratos bajos en puntos del oeste de la Cataluña Central y Ponent y, por la tarde, algunas nubes altas y medias transitorias a sotavento del Pirineo y Prepirineo. Nubes que tampoco descargarán lluvia y que no tendrán cambios térmicos destacables, ya que la temperatura mínima será similar o subirá ligeramente aunque la máxima será ligeramente más alta.