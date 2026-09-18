Catalunya sembla que deixarà enrere el temporal de pluges i tempestes durant aquest cap de setmana. Aquest divendres s’espera que hi hagi núvols a la major part del territori. Només a les comarques de Ponent s’espera que aquestes nuvolades siguin menys intenses i el cel estigui lleugerament serè.
Al llarg de la jornada d’aquest divendres les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que s’esperen alguns ruixats i xàfecs locals i irregulars al sector central del litoral. A la tarda, però, s’espera que les pluges es desplacin a l’interior del quadrant nord-est i al Camp de Tarragona, tot i que les previsions del Meteocat indiquen que “seran d’intensitat entre feble i moderada, i acumularan quantitats entre minses i poc abundants” amb l’excepció d’algunes precipitacions al matí al sector central del litoral que “siguin d’intensitat forta i acumulin quantitats abundants de precipitació”. Pel que fa als termòmetres aquests marcaran la seva temperatura màxima a les comarques de l’Ebre i no s’espera una gran variació sinó que la màxima serà similar o lleugerament més alta a l’extrem nord.
Cap de setmana amb núvols però sec
Dissabte estarà marcat pel cel serè en general a gairebé tot el país tot i que durant les primeres hores del dia creixeran alguns estrats baixos a punts de la depressió Central, prelitoral i Litoral central. Les previsions indiquen que “cap al final del matí arribaran alguns núvols alts i prims pel nord del país que al llarg de tarda es desplaçaran de nord a sud i deixaran el cel puntualment enteranyinat. Independentment, creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu i del sector central del litoral i prelitoral”, uns núvols que no es traduiran en pluja i que faran que la temperatura mínima, amb l’excepció del Pirineu, sigui lleugerament més baixa mentre que la màxima pujarà lleugerament a tot el país i “localment ho podrà fer de forma moderada”.
L’ambient assolellat ☀️ s’anirà imposant progressivament. Dissabte no es descarta algun ruixat 🌦️ a la costa central i diumenge, potser, al Delta de l’Ebre.— Meteocat (@meteocat) September 17, 2026
🌡️Temperatura que anirà pujant, amb valors que tornarien a situar-se per sobre de la mitjana climàtica la setmana vinent. pic.twitter.com/70IoRhN3sT
En el cas de diumenge, la situació canviarà i el cel serè regnarà a gairebé tot el país amb l’excepció d’alguns estrats baixos a punts de l’oest de la Catalunya Central i Ponent i, a la tarda, alguns núvols alts i mitjans transitoris a sotavent del Pirineu i Prepirineu. Núvols que tampoc descarregaran pluja i que no tindran canvis tèrmics destacables, ja que la temperatura mínima serà similar o pujarà lleugerament tot i que la màxima serà lleugerament més alta.