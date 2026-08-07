Fin de semana de inestabilidad en Cataluña: lluvia y sol repartidos por el país

Cataluña afrontará el segundo fin de semana de agosto después de haber registrado lluvias especialmente intensas el pasado jueves. Unas lluvias que descargaron con fuerza y generaron afectaciones diversas en todo el país. Este viernes las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) indican que, a partir del final de la mañana, se prevén chubascos dispersos en varios puntos del interior de la mitad este del país y no se descartan tampoco lluvias en el sector del Puerto. Según avance el día, las nubes se desplazarán y las lluvias también, ya que hacia la tarde estos chubascos se desplazarán y podrían descargar también sobre el norte de la Cataluña Central. El Meteocat destaca que estos chubascos serán «de intensidad entre débil y moderada y dejarán cantidades entre escasas y poco abundantes», aunque advierten que localmente pueden ser abundantes en puntos de montaña del este del país y fuertes en el Pirineo y Prepirineo oriental.

Unas lluvias, sin embargo, que no combatirán el calor, ya que se espera un ligero aumento de la temperatura máxima de forma generalizada, aunque en puntos del noreste será similar o bajará ligeramente.

Fin de semana con lluvia y sol

La jornada del sábado no variará en exceso, ya que dominará el cielo despejado o poco nublado, aunque a partir del mediodía pueden crecer nubes en el tercio norte y oeste. La llegada de estas nubes provocará que durante la segunda parte del día se puedan producir lluvias en el Pirineo y Prepirineo, especialmente en el sector occidental. Las previsiones del Meteocat indican que estos chubascos pueden ir acompañados de tormenta y localmente también pueden comportar tiempo violento, aunque sean de intensidad débil o moderada «si bien es posible que sean puntualmente fuertes, y se acumularán cantidades de precipitación escasas o poco abundantes». Una lluvia que tampoco comportará cambios sustanciales en la temperatura, ya que se espera que la mínima acabe subiendo ligeramente y la máxima sea similar a la registrada los últimos días o ligeramente más alta.

⛈️ Fin de semana con chubascos de tarde acompañados de tormenta, más extensos el sábado. La temperatura irá nuevamente en aumento. pic.twitter.com/Yl41u9hS7z — Meteocat (@meteocat) August 6, 2026

En el caso del domingo, durante la mañana se espera un clima soleado, aunque durante la tarde se espera que aparezcan nubes que dejen chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo y Prepirineo. Unas lluvias de intensidad débil o moderada que dejarán cantidades entre escasas y poco abundantes. En cuanto a la temperatura, la mínima será similar, pero la máxima subirá ligeramente.