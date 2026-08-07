Cap de setmana d’inestabilitat a Catalunya: pluja i sol repartits pel país

Catalunya afrontarà el segon cap de setmana d’agost després d’haver registrat pluges especialment intenses el passat dijous. Unes pluges que van descarregar amb força i van generar afectacions diverses arreu del país. Aquest divendres les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que a partir del final de matí es preveuen ruixats dispersos a diversos punts de l’interior de la meitat est del país i no es descarten tampoc pluges al sector del Port. Segons vagi avançant el dia els núvols es desplaçaran i les pluges també, ja que cap al vespre aquests ruixats es desplaçaran i podrien descarregar també sobre el nord de la Catalunya Central. El Meteocat destaca que aquests ruixats seran “d’intensitat entre feble i moderada i deixaran quantitats entre minses i poc abundants” tot i que alerten que localment poden ser abundants a punts de muntanya de l’est del país i forts al Pirineu i Prepirineu oriental.
Unes pluges, però, que no combatran la calor, ja que s’espera una crescuda lleugera de la temperatura màxima de forma generalitzada tot i que bé a punts del nord-est serà semblant o baixarà lleugerament. La temperatura màxima pujarà lleugerament, si bé a punts del nord-est serà semblant o baixarà lleugerament.
Cap de setmana amb pluja i sol
La jornada de dissabte no variarà en excés, ja que dominarà el cel serè o poc ennuvolat tot i que a partir del migdia poden créixer nuvolades al terç nord i oest. L’arribada d’aquests núvols provocarà que durant la segona part del dia es puguin produir pluges al Pirineu i Prepirineu, especialment al sector occidental. Les previsions del Meteocat indiquen que aquests ruixats poden anar acompanyats de tempesta i localment també poden comportar temps violent tot i que siguin d’intensitat feble o moderada “si bé és possible que siguin puntualment forts, i s’acumularan quantitats de precipitació minses o poc abundants”. Una pluja que tampoc comportarà canvis substancials en la temperatura, ja que s’espera que la mínima acabi pujant lleugerament i la màxima sigui similar a la registrada els darrers dies o lleugerament més alta.
⛈️ Cap de setmana amb ruixats de tarda acompanyats de tempesta, més extensos dissabte. La temperatura anirà novament a l'alça. pic.twitter.com/Yl41u9hS7z— Meteocat (@meteocat) August 6, 2026
En el cas de diumenge durant el matí s’espera un clima assolellat tot i que durant la tarda s’espera que apareguin nuvolades que deixin xàfecs acompanyats de tempesta al Pirineu i Prepirineu. Unes pluges d’intensitat feble o moderada i que deixaran quantitats entre minses i poc abundants. Pel que fa a la temperatura la mínima serà similar, però la màxima pujarà lleugerament.