La Generalitat descarta mejorar la protección de la casa de Macià de Vallmanya

Aprofitant q és agost, @cultura_cat acaba de notificar-nos q no té intenció de catalogar Cal Macià-Casa Vallmanya com a BCIN, com vam sol•licitar fa més d'1 any. El pitjor, però, és l'argumentari esgrimit per inhibir-se, d'allò més simplista i vergonyant. Us en fem un FIL,🧵: pic.twitter.com/IxUowqLWNi