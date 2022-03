Els transportistes aguanten el pols al govern espanyol i continuen la vaga

La Plataforma Nacional en Defensa del Transport continua aquest dilluns amb la vaga que va començar fa dues setmanes després que la reunió amb el govern espanyol acabés sense cap avenç concret. L’executiu de Pedro Sánchez va acordar la setmana passada un paquet d’ajudes amb la principal patronal del sector, el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), que la plataforma considera insuficient perquè no aborden el problema de fons del sector. Els vaguistes reclamen un mecanisme legal que permeti repercutir els costos –sobre el preu del combustible– en els serveis, una qüestió que el govern espanyol s’ha compromès a solucionar en els pròxims mesos.

“Tal com està la situació, no tenim més remei que continuar aturats“, va dir diumenge el portaveu de l’associació, Manuel Hernández, en una entrevista a TVE. Hernández creu que la trobada amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va ser infructuosa perquè tot van ser “promeses”. Els vaguistes es van reunir amb Sánchez després de congregar milers de persones davant el ministeri. “No demanem almoina, no estem demanant subvencions, hem de menjar cada dia”, ha dit el president de la plataforma. “Molt a pesar nostre, hem de continuar amb el camions aturats fins que l’administració doni resposta a les demandes del sector per arrancar i tornar a treballar, que és la nostra voluntat”, va dir.

Els transportistes es van manifestar divendres a Madrid per reclamar canvis normatius / Europa Press

Un acord de supervivència

L’acord del govern espanyol amb el CNTC inclou un descompte de 20 cèntims per litre de gasolina, una mesura que els vaguistes consideren insuficient perquè no hi ha cap garantia que en les pròximes setmanes el combustible es dispari encara més. Això suposarà un impacte d’uns 600 milions d’euros per al sector, als quals s’hi han d’afegir 450 milions d’euros més en ajudes directes que es pagaran en funció del tipus de vehicles –des dels 1.250 euros per un camió als 300 euros per als taxis–. Els vaguistes consideren que les ajudes són un pedaç. “Hi ha d’haver mecanismes suficients per repercutir els costos en els serveis que fem, no viure de subvencions”, va dir Fernández el divendres. “El que demanem és que es clarifiqui la cadena de contractació”.

El govern espanyol ha promès que abans del 31 de juliol presentarà un esborrany de projecte de llei per aplicar al transport de mercaderies els principis que recull la llei de cadena alimentària amb relació als costos de producció, però els vaguistes exigeixen fets i no paraules. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, insisteix que totes les demandes de la Plataforma Nacional en Defensa del Transport estan recollides en el pacte amb el CNTC –malgrat que es va fer d’esquena als vaguistes, que no van ser convidats a les negociacions–. “Tot el que han plantejat està recollit a l’acord”, lamenta.