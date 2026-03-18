Torna Alimentaria + Hostelco: la gran biennal del sector portarà més de 3.300 expositors a Barcelona

Catalunya exhibirà algunes de les millors empreses d’alimentació a Alimentaria+Hostelco 2026. Del 23 al 26 de març, Fira de Barcelona acollirà la plataforma internacional de referència per a la indústria alimentària i el canal horeca, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, amb més de 3.300 expositors. D’aquestes empreses, 334 són catalanes, una xifra molt similar respecte a l’última edició del saló, el 2024. Entre les empreses de Catalunya, que ocuparan una superfície expositiva de gairebé 18.000 m², destaquen Cafès Cornellà, Biocop, Fruselva, Conserves Dani, Sal Costa, Pastoret, La Fageda. Grup Balfegó, Incapto, La Coca de Folgueroles, Patates Fritas Alfonso Torres, Sandro Desii o Capell, entre d’altres.
L’edició d’aquest any és especialment rellevant perquè coincideix amb el 50è aniversari d’Alimentaria, que va néixer el 1976 com el primer gran saló professional a l’estat dedicat exclusivament a la indústria alimentària. Mig segle després, el certamen ocuparà 100.000 m² distribuïts en set pavellons, amb creixements notables com el 41% en l’oferta expositiva internacional respecte a l’edició anterior. D’aquesta manera, la cita barcelonina es consolida com a plataforma firal per a tota la cadena de valor del retail i foodservice amb una edició que reunirà tota la indústria alimentària, potenciant el sector horeca i incrementant la seva internacionalitat, amb més del 30% dels expositors procedents de mercats exteriors.
Internacionalització i nous mercats
Així, de les més de 3.300 empreses participants, 1.200 procedeixen de 70 països. Europa (amb Polònia com a País d’Honor d’aquesta edició), l’Àsia i Llatinoamèrica concentren una destacada representació empresarial, cosa que reforça el caràcter estratègic del saló com a punt de trobada de la indústria alimentària mundial. A més, amb l’objectiu d’impulsar l’obertura de nous mercats i maximitzar les oportunitats comercials, l’organització, en col·laboració amb l’ICEX, ha convidat 1.500 grans compradors i importadors de 100 països, així com a 1.200 estatals, amb la previsió de superar les 14.500 reunions de negoci. Entre les companyies internacionals confirmades hi ha KeHE, Bidfood, Bergfood, Cotswold Fayre, Sonae, PriceSmart, Walmart, GPA, La Comer, BigBasket i Alkosto.
També estaran representades totes les autonomies de l’estat, encapçalades per Catalunya, Castella i Lleó, Andalusia, Madrid, el País Valencià i Múrcia, cosa que reflectirà la fortalesa i diversitat territorial de la indústria alimentària. El certamen reunirà tant les grans corporacions com les pimes i empreses familiars. A això se suma la fidelitat de companyies que han acompanyat el saló durant els seus 50 anys d’història, com bonÀrea, Coca-Cola, Dani, Danone, Damm, Elgorriaga, Helios, Idilia Foods, Lacasa, Noel, Santiveri o Ybarra, exemple de la solidesa i continuïtat de la indústria alimentària espanyola. Per a Antoni Llorens, president d’Alimentaria, “som davant d’una edició històrica”. “Alimentaria s’ha consolidat com una plataforma única perquè la indústria alimentària impulsi negoci, coneixement i projecció global”, afegeix.
Alimentaria+Hostelco 2026 s’estructurarà en diferents sectors especialitzats. Intercarn tornarà a ser el saló més gran, amb 350 empreses en 15.000 m², el 25% del total. L’oferta es completarà amb àrees com Organic Foods i La Plaça Eco, Alimentaria Trends i Fine Foods, orientades a la innovació i al valor afegit; Grocery Foods, que reuneix l’oferta més transversal de la fira; Coffee, Bakery & Pastry, que en la seva segona edició duplica el seu espai; a més d’Interlact, Lands of Spain, Snacks, Biscuits & Confectionery, Expoconser, Restaurama i International Pavilions.
Innovació i coneixement, eixos estratègics
La innovació tornarà a ser un dels motors d’Alimentaria, amb The Alimentaria Hub com a epicentre del coneixement, les tendències i la transformació del sector. Aquest espai reunirà més de 200 experts de tot el món en fòrums i seminaris sobre sostenibilitat, digitalització, seguretat alimentària i nous hàbits de consum.
Amb més de 300 innovacions exposades a Innoval, així com les 60 empreses participants a Food&Hospitality Startups –coorganitzat amb l’IRTA
(Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)–, el saló es consolida com a motor d’emprenedoria, transferència tecnològica i plataforma de llançament de solucions disruptives, des d’aliments funcionals i proteïnes vegetals fins a aplicacions d’IA per a una nutrició personalitzada.
L’objectiu és facilitar la connexió entre el talent emprenedor, la recerca aplicada i la indústria del sector per accelerar la transferència d’innovació. Les empreses emergents podran accedir a activitats de networking i trobades B2B. També tindran l’oportunitat de presentar els seus projectes davant d’inversors, empreses i professionals estratègics del sector. Totes aquestes iniciatives estaran coordinades per l’IRTA, que conjuntament amb el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració d’ACCIÓ donarà a conèixer la seva activitat en una zona que ocuparà més de 600 m² i que compta el suport de Caixabank.
Aquesta àrea inclourà també els guardons Food & Hospitality Startups Awards, que reconeixeran les iniciatives més disruptives. El jurat, presidit pel director general de l’IRTA, Josep Usall, seleccionarà 14 finalistes d’entre totes les participants, entre les quals es distingirà l’start-up més innovadora i la de més projecció.
Gran aposta pel canal horeca
L’horeca i el foodservice tindran un paper protagonista amb més de 20.000 m², 600 empreses i al voltant de 200 activitats pensades per a professionals vinculats a la restauració, l’hostaleria i les col·lectivitats. El president d’Hostelco, Pere Taberner, destaca que “el creixement de l’espai dedicat al canal horeca i foodservice reflecteix el dinamisme d’un sector clau per a la indústria alimentària i l’hostaleria”.
El certamen estrena una programació que combinarà innovació, digitalització, gastronomia i anàlisi de tendències en activitats adreçades a professionals del foodservice, la restauració i l’equipament. The Horeca Hub tornarà a ser un gran punt de trobada multidisciplinària, que acollirà Imagine Foodservice Europe, organitzat al costat de Marques de Restauració, en el qual experts internacionals abordaran els principals reptes i el valor de la restauració de marca. The Horeca Hub també acollirà The Shift, el nou espai de coneixement estratègic que reuneix casos reals, anàlisi de mercat i continguts d’alt impacte per entendre les claus del futur del foodservice.
Per la seva banda, els espais The Bakery & Pastry Hub i The Coffee Stage impulsaran la innovació en fleca, pastisseria, xocolateria, gelateria i cafè, amb la participació de reconeguts professionals com Antonio Bachour, Lluc Crusellas, Miquel Guarro, Nikita Harwich o Ramón Garriga i activitats especialitzades com The Coffee Opportunity concebuda per impulsar la visió estratègica del cafè dins del canal Horeca o el Premi al Millor Pa, de la mà d’Aliments d’Espanya.
El Primer Campionat Internacional de Cuina d’Alimentaria, organitzat per #alimentosdeespaña i avalat per WorldChefs, els Horeca Awards, el primer Campionat de Baristes Estudiants de Fòrum Cafè, i les finals de Cuiner de l’Any i Cambrer de l’Any també es donaran cita en aquesta edició.
El certamen torna a comptar amb el màxim suport i aval de les principals institucions i associacions sectorials, com ICEX Espanya Exportació i Inversions, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), la Federació Espanyola d’Indústries d’Alimentació i Begudes (FIAB), l’Associació de Fabricants i Distribuïdors (AECOC), la Confederació Empresarial d’Hostaleria d’Espanya (CEHE), la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT-ITH), entre moltes altres.