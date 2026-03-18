Vuelve Alimentaria+Hostelco: la gran bienal del sector traerá más de 3.300 expositores a Barcelona

Cataluña exhibirá algunas de las mejores empresas de alimentación en Alimentaria+Hostelco 2026. Del 23 al 26 de marzo, Fira de Barcelona acogerá la plataforma internacional de referencia para la industria alimentaria y el canal horeca, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, con más de 3.300 expositores. De estas empresas, 334 son catalanas, una cifra muy similar respecto a la última edición del salón, en 2024. Entre las empresas de Cataluña, que ocuparán una superficie expositiva de casi 18.000 m², destacan Cafès Cornellà, Biocop, Fruselva, Conserves Dani, Sal Costa, Pastoret, La Fageda. Grup Balfegó, Incapto, La Coca de Folgueroles, Patatas Fritas Alfonso Torres, Sandro Desii o Capell, entre otras.

La presencia de Cataluña es muy destacada en Alimentaria / Cedida

La edición de este año es especialmente relevante porque coincide con el 50º aniversario de Alimentaria, que nació en 1976 como el primer gran salón profesional en el estado dedicado exclusivamente a la industria alimentaria. Medio siglo después, el certamen ocupará 100.000 m² distribuidos en siete pabellones, con crecimientos notables como el 41% en la oferta expositiva internacional respecto a la edición anterior. De esta manera, la cita barcelonesa se consolida como plataforma ferial para toda la cadena de valor del retail y foodservice con una edición que reunirá toda la industria alimentaria, potenciando el sector horeca e incrementando su internacionalidad, con más del 30% de los expositores procedentes de mercados exteriores.

Internacionalización y nuevos mercados

Así, de las más de 3.300 empresas participantes, 1.200 proceden de 70 países. Europa (con Polonia como País de Honor de esta edición), Asia y Latinoamérica concentran una destacada representación empresarial, lo que refuerza el carácter estratégico del salón como punto de encuentro de la industria alimentaria mundial. Además, con el objetivo de impulsar la apertura de nuevos mercados y maximizar las oportunidades comerciales, la organización, en colaboración con el ICEX, ha invitado a 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países, así como a 1.200 estatales, con la previsión de superar las 14.500 reuniones de negocio. Entre las compañías internacionales confirmadas están KeHE, Bidfood, Bergfood, Cotswold Fayre, Sonae, PriceSmart, Walmart, GPA, La Comer, BigBasket y Alkosto.

La presentación de Alimentaria+Hostelco 2026 / Cedida

También estarán representadas todas las autonomías del estado, encabezadas por Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia, lo que reflejará la fortaleza y diversidad territorial de la industria alimentaria. El certamen reunirá tanto a las grandes corporaciones como a las pymes y empresas familiares. A esto se suma la fidelidad de compañías que han acompañado el salón durante sus 50 años de historia, como bonÀrea, Coca-Cola, Dani, Danone, Damm, Elgorriaga, Helios, Idilia Foods, Lacasa, Noel, Santiveri o Ybarra, ejemplo de la solidez y continuidad de la industria alimentaria española. Para Antoni Llorens, presidente de Alimentaria, «estamos ante una edición histórica». «Alimentaria se ha consolidado como una plataforma única para que la industria alimentaria impulse negocio, conocimiento y proyección global», añade.

Alimentaria+Hostelco 2026 se estructurará en diferentes sectores especializados. Intercarn volverá a ser el salón más grande, con 350 empresas en 15.000 m², el 25% del total. La oferta se completará con áreas como Organic Foods y La Plaça Eco, Alimentaria Trends y Fine Foods, orientadas a la innovación y al valor añadido; Grocery Foods, que reúne la oferta más transversal de la feria; Coffee, Bakery & Pastry, que en su segunda edición duplica su espacio; además de Interlact, Lands of Spain, Snacks, Biscuits & Confectionery, Expoconser, Restaurama y International Pavilions.

Innovación y conocimiento, ejes estratégicos

La innovación volverá a ser uno de los motores de Alimentaria, con The Alimentaria Hub como epicentro del conocimiento, las tendencias y la transformación del sector. Este espacio reunirá a más de 200 expertos de todo el mundo en foros y seminarios sobre sostenibilidad, digitalización, seguridad alimentaria y nuevos hábitos de consumo.

Con más de 300 innovaciones expuestas en Innoval, así como las 60 empresas participantes en Food&Hospitality Startups –coorganizado con el IRTA

(Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)–, el salón se consolida como motor de emprendimiento, transferencia tecnológica y plataforma de lanzamiento de soluciones disruptivas, desde alimentos funcionales y proteínas vegetales hasta aplicaciones de IA para una nutrición personalizada.

El objetivo es facilitar la conexión entre el talento emprendedor, la investigación aplicada y la industria del sector para acelerar la transferencia de innovación. Las empresas emergentes podrán acceder a actividades de networking y encuentros B2B. También tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante inversores, empresas y profesionales estratégicos del sector. Todas estas iniciativas estarán coordinadas por el IRTA, que conjuntamente con el Departamento de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya y con la colaboración de ACCIÓ dará a conocer su actividad en una zona que ocupará más de 600 m² y que cuenta con el apoyo de Caixabank.

Esta área incluirá también los premios Food & Hospitality Startups Awards, que reconocerán las iniciativas más disruptivas. El jurado, presidido por el director general del IRTA, Josep Usall, seleccionará 14 finalistas de entre todas las participantes, entre las cuales se distinguirá la start-up más innovadora y la de mayor proyección.

Gran apuesta por el canal horeca

El horeca y el foodservice tendrán un papel protagonista con más de 20.000 m², 600 empresas y alrededor de 200 actividades pensadas para profesionales vinculados a la restauración, la hostelería y las colectividades. El presidente de Hostelco, Pere Taberner, destaca que «el crecimiento del espacio dedicado al canal horeca y foodservice refleja el dinamismo de un sector clave para la industria alimentaria y la hostelería».

El certamen estrena una programación que combinará innovación, digitalización, gastronomía y análisis de tendencias en actividades dirigidas a profesionales del foodservice, la restauración y el equipamiento. The Horeca Hub volverá a ser un gran punto de encuentro multidisciplinario, que acogerá Imagine Foodservice Europe, organizado junto a Marcas de Restauración, en el cual expertos internacionales abordarán los principales retos y el valor de la restauración de marca. The Horeca Hub también acogerá The Shift, el nuevo espacio de conocimiento estratégico que reúne casos reales, análisis de mercado y contenidos de alto impacto para entender las claves del futuro del foodservice.

El chef Joan Roca, en el centro, en la edición de 2024 de Alimentaria+Hostelco / Cedida

Por su parte, los espacios The Bakery & Pastry Hub y The Coffee Stage impulsarán la innovación en panadería, pastelería, chocolatería, heladería y café, con la participación de reconocidos profesionales como Antonio Bachour, Lluc Crusellas, Miquel Guarro, Nikita Harwich o Ramón Garriga y actividades especializadas como The Coffee Opportunity concebida para impulsar la visión estratégica del café dentro del canal Horeca o el Premio al Mejor Pan, de la mano de Alimentos de España.

El Primer Campeonato Internacional de Cocina de Alimentaria, organizado por #alimentosdeespaña y avalado por WorldChefs, los Horeca Awards, el primer Campeonato de Baristas Estudiantes de Fórum Café, y las finales de Cocinero del Año y Camarero del Año también se darán cita en esta edición.

El certamen vuelve a contar con el máximo apoyo y aval de las principales instituciones y asociaciones sectoriales, como ICEX España Exportación e Inversiones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT-ITH), entre muchas otras.