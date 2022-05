Els sindicats tornen als carrers dividits i exigeixen pujades de sous

Els sindicats tornen als carrers de Catalunya per l’1 de maig i exigeixen pujades de sous per recuperar el poder adquisitiu perdut. Després de dos anys i mig de pandèmia, i en plena escalada de preus per la guerra a Ucraïna, els sindicats reclamen al govern espanyol més mesures per controlar la inflació i han convocat manifestacions arreu del país. CCOO i UGT assenyalen directament les patronals pel seu “immobilisme” en els pactes de rendes i alerten de més mobilitzacions i conflictivitat social si no hi ha una reacció ràpida de les empreses.

El secretari general d’UGT a Catalunya, Camil Ros, ha celebrat que l’1 de Maig torni a ser “normal” –el 2020 les concentracions van ser virtuals en coincidir amb l’estat d’alarma i el 2021 hi havia fortes restriccions– i ha destacat que la reforma laboral, l’acord per l’augment de les pensions i la pujada del salari mínim són un bon punt de partida, però avisa que no n’hi ha prou per afrontar la pèrdua de poder adquisitiu dels últims anys.

Tan Ros com el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, critiquen l’actitud de les patronals. “Comença a haver-hi conflictivitat en alguns sectors i anirà a més“, han explicat. Els dos sindicats majoritaris volen que les empreses adaptin els salaris a la inflació i critiquen que no es vulguin moure. “El que planteja la patronal és una espiral perniciosa que ens conduirà a una nova crisi“, ha avisat el secretari general de CCOO. “No podem acceptar-ho”, ha insistit Pacheco.

Fins a cinc manifestacions aquest 1 de maig a Barcelona / ACN

Manifestacions disperses per l’1 de Maig

CCOO i UGT es manifesten a plaça Urquinaona amb la presència de diversos representants polítics com la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, el portaveu del grup d’Unides Podem, Jaume Asens, o el líder del PSC, Salvador Illa. També faran concentracions a Tarragona, Lleida, Girona, Igualada, Terrassa i Tortosa. Per la seva banda, la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) es concentrarà a l’avinguda Diagonal amb passeig de Sant Joan per exigir una regulació de preus. El país pateix “un creixement desorbitat dels preus de la llum, del gas, del combustible i el menjar” i la recuperació “lenta i difícil”, adverteixen.

La Intersindical es manifestarà a la plaça de Tetuan amb dues consignes. “El primer objectiu és fixar les bases per construir l’alternativa al neoliberalisme i bastir un sindicalisme nacional, de classe i feminista hegemònic”, diuen. “I el segon objectiu primordial és alliberar el nostre país, perquè la independència és la clau que permetrà obrir la porta a debats econòmics, socials, polítics i culturals transcendentals”.

Crítiques als sindicats majoritaris

La CGT ha triat els Jardinets de Gràcia per manifestar-se i critica l’actitud dels sindicats majoritaris. “Les condicions de vida de la classe treballadora continuen empitjorant i el sistema capitalista ha posat a funcionar la seva maquinària perquè de nou siguem els treballadors els qui assumim els sacrificis amb el nou pacte de rendes signat pel govern de l’estat amb la complicitat dels sindicats majoritaris”, lamenten.

La cinquena manifestació serà al Parc de les Tres Xemeneies i l’han organitzat la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i organitzacions com USTEC, Catac i d’altres. “Necessitem uns salaris que pugin igual que l’IPC real, no l’estimat ni el que s’inventin”, reclamen. “Ja n’hi ha prou, cal reaccionar”.