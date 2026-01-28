Setge del moviment prohabitatge a la seu de Junts per la moratòria antidesnonaments

Des que vam començar l’any, cada setmana hi ha hagut almenys un desnonament programat a Barcelona. Alguns s’han executat, com el cas de les set famílies del número 24 del carrer del Tigre del Raval. Altres s’han aconseguit posposar in extremis, com el de l’Ana Barrios, víctima de violència masclista i mare de tres fills amb autisme. Tots aquests casos han tingut lloc amb la moratòria de desnonaments a famílies vulnerables encara vigent. El decret que, entre altres qüestions, havia de permetre prorrogar aquesta protecció jurídica per a les persones en situació precària va caure aquest dimarts al Congrés dels Diputats. Hi van votar en contra el PP, Vox i Junts. Si ja era complicat aturar molts dels llançaments amb la moratòria activa, des del moviment prohabitatge auguren a partir d’ara una allau de desallotjaments que podria deixar al carrer més de 60.000 famílies arreu de l’Estat, gairebé 13.000 de les quals a Catalunya. De fet, no han hagut de passar ni 24 hores de la votació a la cambra espanyola perquè s’hagi executat el primer desnonament d’una família sense alternativa a Barcelona.
En aquest context i en protesta per la decisió de Junts, el Sindicat de Llogateres i Taula Sindical d’Habitatge de Catalunya -que agrupa la PAH, la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya i el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya- han convocat aquesta tarda una concentració a les portes de la seu del partit independentista, al passatge de Bofill de la capital catalana. Es tracta d’una de les mobilitzacions que s’estan celebrant de forma simultània en una desena de ciutats de l’Estat per revertir aquesta situació i aconseguir salvar la moratòria en una votació en segona instància, tal com ja va passar l’any passat. Més enllà de la pròrroga del decret, el moviment prohabitatge català demana aprovar la reforma de la Llei d’Arrendaments per regular els lloguers de temporada i d’habitacions, acabant d’aquesta manera amb les “estafes immobiliàries”.
La protesta ha arrencat a dos quarts de set i ha comptat amb el suport de nombroses entitats socials i sindicals del país. Entre aquestes trobem UGT, CCOO, CGT, Intersindical, CNT, la Marea Pensionista, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Docents 080, Plataforma per la Llengua iola Xarxa d’Economia Solidària. Un important desplegament dels Mossos d’Esquadra ha blindat en tot moment els accessos al passatge de Bofill, garantint que els més d’un centenar de manifestants no s’acostaven a la seu del partit. Els concentrats han ocupat la calçada del carrer de la Marina, que ha quedat tallat entre els carrers d’Aragó i València. Tot i que la mobilització s’ha desconvocat oficialment minuts després de les set de la tarda, a dos quarts de vuit encara hi havia desenes de persones manifestant-se.
171 vots a favor i 178 en contra
Cal recordar que el decret que incloïa la moratòria de desnonaments va ser rebutjat pel plenari del Congrés per 171 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB i Podem) i 178 en contra (PP, Vox, Junts i UPN). El partit independentista va justificar el seu sentit de vot acusant el govern espanyol de pretendre fer “xantatge” vinculant les pensions -que formaven part del paquet- a altres qüestions que no hi tenen res a veure. “Nosaltres diem sí a les pensions, no a les ocupacions, i no poden obligar-nos a deixar tirades les persones que pateixen les ocupacions i els impagaments”, va assegurar la portaveu Míriam Nogueras.