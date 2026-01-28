Setge del movimiento por la vivienda en la sede de Junts por la moratoria antidesahucios

Desde que comenzó el año, cada semana ha habido al menos un desahucio programado en Barcelona. Algunos se han ejecutado, como el caso de las siete familias del número 24 de la calle del Tigre del Raval. Otros se han logrado posponer in extremis, como el de Ana Barrios, víctima de violencia machista y madre de tres hijos con autismo. Todos estos casos han tenido lugar con la moratoria de desahucios a familias vulnerables aún vigente. El decreto que, entre otras cuestiones, debía permitir prorrogar esta protección jurídica para las personas en situación precaria cayó este martes en el Congreso de los Diputados. Votaron en contra el PP, Vox y Junts. Si ya era complicado detener muchos de los lanzamientos con la moratoria activa, desde el movimiento por la vivienda auguran a partir de ahora una avalancha de desalojos que podría dejar en la calle a más de 60.000 familias en todo el Estado, casi 13.000 de ellas en Cataluña. De hecho, no han tenido que pasar ni 24 horas de la votación en la cámara española para que se haya ejecutado el primer desahucio de una familia sin alternativa en Barcelona.

En este contexto y en protesta por la decisión de Junts, el Sindicat de Llogateres y Taula Sindical d’Habitatge de Catalunya -que agrupa a la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña y el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña- han convocado esta tarde una concentración en las puertas de la sede del partido independentista, en el pasaje de Bofill de la capital catalana. Se trata de una de las movilizaciones que se están celebrando de forma simultánea en una decena de ciudades del Estado para revertir esta situación y conseguir salvar la moratoria en una votación en segunda instancia, tal como ya ocurrió el año pasado. Más allá de la prórroga del decreto, el movimiento por la vivienda catalán pide aprobar la reforma de la Ley de Arrendamientos para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, acabando de esta manera con las «estafas inmobiliarias».

Concentración del movimiento por la vivienda en las puertas de la sede de Junts para protestar por la caída de la moratoria de desahucios / A.R.

La protesta ha comenzado a las seis y media y ha contado con el apoyo de numerosas entidades sociales y sindicales del país. Entre estas se encuentran UGT, CCOO, CGT, Intersindical, CNT, la Marea Pensionista, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Docents 080, Plataforma per la Llengua y la Xarxa d’Economia Solidària. Un importante despliegue de los Mossos d’Esquadra ha blindado en todo momento los accesos al pasaje de Bofill, garantizando que los más de un centenar de manifestantes no se acercaran a la sede del partido. Los concentrados han ocupado la calzada de la calle de la Marina, que ha quedado cortada entre las calles de Aragón y Valencia. Aunque la movilización se ha desconvocado oficialmente minutos después de las siete de la tarde, a las siete y media aún había decenas de personas manifestándose.

171 votos a favor y 178 en contra

Cabe recordar que el decreto que incluía la moratoria de desahucios fue rechazado por el pleno del Congreso por 171 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB y Podemos) y 178 en contra (PP, Vox, Junts y UPN). El partido independentista justificó su sentido de voto acusando al gobierno español de pretender hacer «chantaje» vinculando las pensiones -que formaban parte del paquete- a otras cuestiones que no tienen relación. «Nosotros decimos sí a las pensiones, no a las ocupaciones, y no pueden obligarnos a dejar tiradas a las personas que sufren las ocupaciones y los impagos», aseguró la portavoz Míriam Nogueras.