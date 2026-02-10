Reconeixement a Mercadona per la seva eina digital de control dels estocs

L’Observatori d’Innovació en Gran Consum de l’Institut Cerdà, format per un grup d’experts independents, ha presentat aquest dimarts les principals innovacions del sector de la distribució durant l’any 2025. En la novena edició de la seva memòria, els experts han reconegut el Portal tornillo de Mercadona, una eina interna desenvolupada per l’equip de Mercadona IT que agilitza la gestió de l’assortiment.
En concret, el Portal tornillo és una plataforma digital de dada única que centralitza i unifica tota la informació relativa a cadascun dels “tornillos”, que és com a Mercadona s’anomenen els productes en l’argot intern. El personal de la companyia i els proveïdors especialistes poden accedir a aquestes dades en temps real amb l’objectiu d’assegurar que tots els professionals treballin amb la mateixa informació, fet que millora la coordinació, agilitza la presa de decisions i optimitza l’eficiència operativa.
L’eina reuneix en un quadre de comandament els indicadors de gestió propis de cada producte com ara vendes, estoc, compres al proveïdor, rendibilitat, quota de mercat o suggeriments de clients, entre altres. Amb aquestes dades, els responsables del producte, així com els proveïdors, poden crear visualitzacions, mètriques i comparatives per conèixer l’evolució de l’assortiment i prendre decisions en temps real. El portal també ofereix la informació de contacte dels equips interns responsables de cada producte per facilitar la comunicació i coordinació entre ells.
Tot això és possible a través d’aquesta eina interna, des de la qual es pot accedir a aquesta informació de manera senzilla, sigui escanejant el codi de barres o introduint el codi o nom del producte al cercador del portal.
Com expliquen Rubén Calzado i Rafael García, responsables del projecte, “tenir totes les dades d’un producte integrades en un mateix quadre de comandament ajuda a detectar on hi ha marge de millora per optimitzar els processos i aporta una visió global i coherent de la informació”. Afegeixen que “els proveïdors poden consultar en temps real les mètriques de venda i estocs dels seus productes per ajustar les seves ordres de producció a les necessitats de la cadena i minimitzar així el risc de faltes de servei”.
En aquest sentit, els experts de l’Observatori d’Innovació en Gran Consum descriuen el Portal tornillo com una eina “pionera en el sector de la distribució alimentària, ja que fins ara la gestió de l’assortiment es feia de manera independent en funció de dades disperses en aplicacions i bases de dades externes, que no sempre estaven actualitzades”. Des de la seva posada en marxa l’any 2023, acumula més de 250.000 consultes mensuals, la qual cosa suposa un estalvi aproximat de 6 milions d’euros anuals a l’empresa per la millora de la productivitat.
Aposta per l’eficiència mitjançant la digitalització amb un equip de 1.200 professionals de la tecnologia
El Portal tornillo és una de les 300 aplicacions desenvolupades per l’equip de Mercadona IT, que busca l’eficiència a través de la digitalització. Amb una inversió prevista de 250 milions d’euros en el període 2025-2028, els plans de la companyia impliquen desenvolupar solucions tecnològiques per guanyar en eficiència i productivitat per la via de la modernització i digitalització dels seus processos.
Mercadona disposa d’un equip tecnològic de més de 1.200 professionals, especialitzats en àrees com el desenvolupament i l’arquitectura de programari, la gestió de dades o la ciberseguretat, entre altres. Tots ells treballen de manera coordinada amb els responsables de les diferents àrees del negoci per dissenyar, implementar i mantenir solucions tecnològiques, des de la idea fins a la seva implantació en la cadena de muntatge, amb l’objectiu de seguir impulsant la companyia.