Reconocimiento a Mercadona por su herramienta digital de control de stocks

El Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Instituto Cerdà, formado por un grupo de expertos independientes, ha presentado este martes las principales innovaciones del sector de la distribución durante el año 2025. En la novena edición de su memoria, los expertos han reconocido el Portal tornillo de Mercadona, una herramienta interna desarrollada por el equipo de Mercadona IT que agiliza la gestión del surtido.

En concreto, el Portal tornillo es una plataforma digital de dato único que centraliza y unifica toda la información relativa a cada uno de los “tornillos”, que es como en Mercadona se llaman los productos en el argot interno. El personal de la compañía y los proveedores especialistas pueden acceder a estos datos en tiempo real con el objetivo de asegurar que todos los profesionales trabajen con la misma información, lo que mejora la coordinación, agiliza la toma de decisiones y optimiza la eficiencia operativa.

Así funciona el ‘Portal tornillo’ de Mercadona ( Cedida)

La herramienta reúne en un cuadro de mando los indicadores de gestión propios de cada producto como ventas, stock, compras al proveedor, rentabilidad, cuota de mercado o sugerencias de clientes, entre otros. Con estos datos, los responsables del producto, así como los proveedores, pueden crear visualizaciones, métricas y comparativas para conocer la evolución del surtido y tomar decisiones en tiempo real. El portal también ofrece la información de contacto de los equipos internos responsables de cada producto para facilitar la comunicación y coordinación entre ellos.

Todo esto es posible a través de esta herramienta interna, desde la cual se puede acceder a esta información de manera sencilla, ya sea escaneando el código de barras o introduciendo el código o nombre del producto en el buscador del portal.

Como explican Rubén Calzado y Rafael García, responsables del proyecto, “tener todos los datos de un producto integrados en un mismo cuadro de mando ayuda a detectar dónde hay margen de mejora para optimizar los procesos y aporta una visión global y coherente de la información”. Añaden que “los proveedores pueden consultar en tiempo real las métricas de venta y stocks de sus productos para ajustar sus órdenes de producción a las necesidades de la cadena y minimizar así el riesgo de faltas de servicio”.

En este sentido, los expertos del Observatorio de Innovación en Gran Consumo describen el Portal tornillo como una herramienta “pionera en el sector de la distribución alimentaria, ya que hasta ahora la gestión del surtido se hacía de manera independiente en función de datos dispersos en aplicaciones y bases de datos externas, que no siempre estaban actualizadas”. Desde su puesta en marcha en el año 2023, acumula más de 250.000 consultas mensuales, lo que supone un ahorro aproximado de 6 millones de euros anuales a la empresa por la mejora de la productividad.

Apuesta por la eficiencia mediante la digitalización con un equipo de 1.200 profesionales de la tecnología

El Portal tornillo es una de las 300 aplicaciones desarrolladas por el equipo de Mercadona IT, que busca la eficiencia a través de la digitalización. Con una inversión prevista de 250 millones de euros en el periodo 2025-2028, los planes de la compañía implican desarrollar soluciones tecnológicas para ganar en eficiencia y productividad por la vía de la modernización y digitalización de sus procesos.

Mercadona dispone de un equipo tecnológico de más de 1.200 profesionales, especializados en áreas como el desarrollo y la arquitectura de software, la gestión de datos o la ciberseguridad, entre otras. Todos ellos trabajan de manera coordinada con los responsables de las diferentes áreas del negocio para diseñar, implementar y mantener soluciones tecnológicas, desde la idea hasta su implantación en la cadena de montaje, con el objetivo de seguir impulsando la compañía.