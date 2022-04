El Banc Sabadell triplica els beneficis i redueix despeses gràcies a l’ERO

El Banc Sabadell ha triplicat els seus beneficis en aquest primer trimestre de l’any, el que es tradueix en 213 milions d’euros, davant dels 73 milions d’euros de l’any passat. Aquests resultats estan “en la línia per complir els objectius de l’any”, ha explicat César González-Bueno, conseller delegat del banc. Aquest augment es deu a les bones xifres de la filial britànica TSB i la reducció de costos que ha provocat l’últim ERO de la companyia.

Durant la presentació de resultats d’aquest primer trimestre, el conseller delegat ha elogiat les actuacions d’aquest primer trimestre del 2022, on ha recordat que “han millorat els resultats” i “compleixen amb els objectius de la companyia”. Pel que fa a les iniciatives per aquest any, González-Bueno ha fet èmfasi en la sostenibilitat i la necessitat “d’acompanyar els clients en aquesta fase“. En aquest sentit, ha parlat d’intentar “implementar totes les mesures necessàries per a la transició sostenible sense perdre de vista els clients”, ha dit el conseller delegat.

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno i el director financer, Leopoldo Alvear / EP

El marge recurrent, que té en compte el marge d’interessos més les comissions menys els costos recurrents, ha pujat un 20,9% interanual. El marge d’interessos ha augmentat un 3%, fins als 858 milions d’euros, pel creixement de volums dels actius i les hipoteques de l’entitat bancària, mentre que respecte el trimestre anterior ha retrocedit un 0,6%. D’aquesta manera, el banc ha aconseguit certa estabilitat després de dos anys de pandèmia. “Veiem un augment de més del 20% en el marge recurrent, nivells estables de morositat i una millora substancial de les ràtios de capital del banc. Estem complint el nostre full de ruta trimestre a trimestre”, ha reiterat el director financer de Banc Sabadell, Leopoldo Alvear.

Els costos es redueixen gràcies a l’ERO

Les despeses de l’entitat bancària també s’han reduït un 5,6% en l’últim any. La raó principal són les despeses de personal, ja que han reduït la plantilla amb l’aplicació de l’últim ERO. En concret, s’han estalviat 726 milions d’euros en treballadors. Pel que fa els costos, d’aquest trimestre, han caigut un 4,3% i de cara als propers trimestres la direcció del banc preveu un estalvi aproximat de 110 milions per aquest any i fins als 130 milions a partir del 2023.

Tot i que l’ERO es va endur a més de 1.300 persones, la xifra va ser menor de la que la direcció de la companyia volia en un principi. De moment, encara no s’han produït totes les sortides, ja que seran esglaonades fins el 30 de juny del 2022, un pacte al qual es va arribar després de les reunions entre sindicats i direcció del Banc Sabadell.

El TSB comença a donar beneficis

La filial britànica del Banc Sabadell, anomenada TSB, ha començat a donar beneficis després d’anys de crisi. En aquest sentit, ha obtingut uns beneficis de 21 milions de lliures, el que es tradueix en 19 milions d’euros, que superen “amb molta diferència”, tal com ha dit el director financer de l’entitat, els dos milions d’euros de fa un any.

Oficina de TSB, filial britànica del Banc Sabadell / EP

Pel que fa el marge d’interessos de l’entitat britànica ha sumat 226 milions de lliures el primer trimestre, un 10,1% interanual. Aquestes dades són gràcies al fort creixement de volums d’hipoteques durant l’any. Les comissions netes han crescut un 9,7% (25 milions de lliures) per l’augment de les comissions de serveis. A més, els costos també s’han reduït un 7,9%, fins als 189 milions de lliures, que es tradueix en aproximadament 159 milions d’euros. És per aquest motiu que el banc ja no es planteja vendre aquesta filial, ja que tal com ha dit González-Bueno “TSB funciona molt bé, la filial continuarà funcionant molt bé i no tenim cap intenció de vendre-la”.