El projecte AINA aterra als Estats Units per promocionar el català

El projecte de l’assistent de veu en català AINA ha fet les Amèriques. D’aquesta manera, Jordi Puigneró, vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals ha estat l’encarregat de viatjar a Nova York per veure per primera vegada una de les pantalles de Times Square il·luminar-se amb amb missatge It’s time the Internet speaks catalan, és a dir, és hora de que Internet parli català. Així doncs, s’ha inaugurat l’acord al que va arribar el Govern per promocional l’ús de la llengua catalana a Internet.

Per tal d’accelerar processos han creat la campanya La nostra llengua és la teva veu que anima tothom qui ho vulgui a enregistrar talls de veu o validar-los a través de la plataforma de Common Voice de Mozilla per disposar de veus catalanes de diverses variants, edats, gèneres o orígens. “Aquest 2022 tindrem Aina plenament entrenada no només en sintaxi sinó en fonètica i lèxic”, ha celebrat el conseller Puigneró.

La campanya per promoure el català AINA arriba als Estats Units / ACN

Aquesta iniciativa s’ha posat en marxa aquest dimarts a la matinada quan s’ha il·luminat per primera vegada una de les pantalles emblemàtiques de la ciutat estatunidenca. Aquesta acció, tal com ha recalcat el Govern, té per objectiu que les màquines entenguin i parlin el català i que ja ha captat 1,7 milions de veus. “Com més veus tinguem que parlin català, accelerarà el procés perquè les màquines i el món digital entenguin el català”, ha dit Puigneró mentre s’encenia la pantalla.

Un programa de ràdio nord-americà especial pel català

El vicepresident del Govern no només ha pogut presentar el vídeo promocional sinó que també ha participat en un programa de ràdio per explicar el projecte AINA. Amb la col·laboració de Ràdio Amèrica Barcelona (RAB), emissora de ràdio catalana transoceànica amb estudis a Barcelona i als casals catalans de diversos països de l’Amèrica del Sud, el vicepresident ha presentat la iniciativa als catalans de tot el món en un programa especial realitzat des de Nova York i amb connexions en directe amb la comunitat catalana a Twitter i amb els casals catalans de Brussel·les (Bèlgica), Guayaquil (Equador), Ciutat de Mèxic (Mèxic) i La Plata (Argentina).

El català és essencial a les empreses

El projecte AINA va néixer amb l’ajuda del Barcelona Supercomputing Center i és el primer assistent de veu en català. AINA busca recollir un conjunt massiu de dades i crear un diccionari de veu del català. A més, també vol ser una palanca de canvi per a les empreses i tal com ha afirmat Puigneró des de Nova York, “ja no tenen excuses” per implementar màquines amb intel·ligència artificial que entengui i respongui en català.