Catalunya suma les Illes Balears al projecte AINA de defensa del català

Catalunya ha sumat les Illes Balears per impulsar l’ús del català en les tecnologies digitals i, especialment, en el projecte AINA, una iniciativa en tecnologies de dades i intel·ligència artificial per aconseguir que les màquines –com els assistents de veu– entenguin i parlin el català. El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, s’ha reunit aquest dilluns amb el conseller de Cultura de les Illes Balears, Miquel Company, en el marc de la gira del projecte AINA per territoris de parla catalana.

“El català necessita ser defensat en aquest nou món digital amb projectes com l’AINA, però ens cal la col·laboració de les administracions que tenim el català com a llengua pròpia als nostres territoris”, explica Puigneró. Catalunya i les Illes Balears han creat un grup de treball per impulsar la campanya de la recollida de veus i buscar nous recursos econòmics que permetin accelerar el potencial del projecte.

Catalunya i les Illes Balears col·laboren per impulsar el projecte AINA / Generalitat

El govern balear s’ha compromès a promocionar la campanya ‘La nostra llengua és la teva veu’ que la Generalitat ha posat en marxa per “recollir el màxim de veus possible per nodrir de continguts la primera versió del corpus de veu del català, imprescindible per ensenyar les màquines a entendre i parlar la nostra llengua”, asseguren des del govern català. Així mateix, l’executiu balear també facilitarà la donació de l’arxiu de continguts de veu de la televisió IB3 per utilitzar-los en l’entrenament de les xarxes neuronals del sistema d’intel·ligència artificial de l’AINA.

La trobada a Palma tanca la primera part de la gira per donar a conèixer el projecte AINA als territoris de parlar catalana. La iniciativa, liderada per la Vicepresidència de la Generalitat, ja s’ha presentat a la Catalunya Nord, al País Valencià i a les Illes Balears. L’objectiu és sumar el màxim de veus i accents possibles de totes les variants del català que es parlen arreu.