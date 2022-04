2.000 empreses catalanes són líders mundials en el seu sector

El teixit empresarial català ha demostrat en més d’una ocasió que té certa notorietat internacional. Un estudi d’Acció, l’òrgan que depèn del Departament d’Empresa i Treball del Govern, ha fet un estudi que corrobora que aproximadament 2.000 empreses catalanes són líders en els seus sectors i tenen un recorregut completament internacional. Aquestes empreses emergents s’anomenen campiones ocultes, ja que moltes vegades no són molt conegudes, però aporten prestigi al territori.

Acció ha identificat un total de 1961 empreses catalanes “ocultes” que han aconseguit posicionar-se en els rànquings de les millors empreses mundials en sectors específics, com pot ser el tecnològic o el mèdic. Segons el comunicat que ha presentat Acció aquest diumenge, aquestes companyies compleixen tots els requisits per convertir-se en campiones ocultes (hidden champions en anglès), un concepte nord-americà que es va inventar per donar a conèixer aquelles empreses que no tenen una cara pública visible, però que gairebé tenen la mateixa influència que les més visibles.

Les més vulnerables de la cadena

Tot i ser pedres precioses que poden donar prestigi a Catalunya, també són molt vulnerables als canvis econòmics i tecnològics de la societat. Per ser una campiona oculta hi ha diversos requisits, entre els quals hi ha la facturació d’entre 10 i 100 milions d’euros i està orientada als negocis amb altres empreses, és a dir, no tenir un producte per un consumidor final sinó abastir a altres companyies -el model anomenat B2B (business to business, en anglès)-.

Anunci dels pisos d’Airbnb a la pàgina d’Imagin / Europa Press

A causa de la fragilitat aparent que tenen aquestes companyies, el departament d’Empresa i Treball ha començat a proporcionar l’ajuda necessària a les gairebé 2.000 que es troben en el teixit empresarial català, per tal de que no desapareguin. Entre les mesures hi ha l’ajuda en la “digitalització dels seus processos” impulsant un pla pilot per la internacionalització digital d’algunes d’elles.