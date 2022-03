Les ‘start-ups’ tecnològiques finançades per ACCIÓ creen 500 feines

Les start ups tecnològiques catalanes que han rebut el suport de la línia d’ajuts Startup Capital d’ACCIÓ —l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball— han generat 500 llocs de treball i obtingut més de 33,5 milions d’euros d’inversió privada i 39,5 provinent d’organismes públics (sobretot de fons europeus) des del 2017, quan es va posar en marxa aquesta iniciativa, ha informat el Govern aquest diumenge. Les quatre convocatòries d’ajuts han comptat amb un pressupost total de 8,4 milions d’euros i han permès donar suport a 86 startups catalanes, majoritàriament deep tech.

Amb la iniciativa Startup Capital, que contempla un ajut directe de fins a 75.000 euros per cada empresa emergent, la Generalitat de Catalunya té per objectiu impulsar el creixement de les start-ups tecnològiques catalanes en fase inicial. Així, cobreix el risc dels seus primers mesos de vida en el seu procés d’arribada a mercat.

Les 86 startups catalanes beneficiàries dels ajuts basen els seus productes i serveis en coneixements científics i tecnològics resultat de processos de recerca i desenvolupament i que tenen un potencial transformador. En aquest sentit, desenvolupen tecnologies en els àmbits de la salut (32,1%), la digitalització (30,4%), el medi ambient (15,2%), la manufactura (11,6%), l’alimentació (6,3%) i la mobilitat (4,5%).

Segons el director general d’Innovació i Emprenedoria del Departament d’Empresa i Treball, Lluís Juncà Pujol, “des del sector públic hem de donar suport als primers mesos de vida dels projectes de les startups amb un fort component tecnològic i transformador, sobretot les deep tech, que és quan han de fer front a més risc, perquè puguin sobreviure, créixer i aixecar rondes d’inversors privats”.

Juncà afegeix que “aquest tipus d’empreses emergents necessiten un volum rellevant d’inversió per poder desenvolupar la seva tecnologia per després poder-la portar al mercat, per això és clau garantir-ne el creixement i validar la seva tecnologia”. Per Juncà, “aquestes tecnologies passen a ser fonamentals per resoldre els reptes als quals haurem de fer front al llarg del segle XXI com descarbonitzar l’economia, retardar l’envelliment o alimentar 10.000 milions de persones en un planeta més sec”.