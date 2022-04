Sau30 torna als 90 amb el primer concert del seu nou disc

Sau ha tornat. La nova cara de la banda, anomenada Sau30, ha fet el seu primer concert al Palau de la Música Catalana per donar a conèixer el seu nou disc. Les noves cançons s’han fusionat amb els clàssics per regalar al públic un espectacle de més de dues hores que no només ha posat dempeus a la majoria dels assistents sinó que ha fet fer-los un viatge als 90. Pep Sala s’ha tornat a plantar a dalt d’un escenari en companyia de Jonathan Argüelles, el nou cantant, però sense oblidar el seu antic company, Carles Sabater a qui li ha dedicat una cançó i el primer aplaudiment del públic.

El Palau de la Música Catalana ha acollit a Sau30 aquest dijous a les 9 de la nit per presentar el seu nou disc Mil i una nits i uns quants dies. La banda ha presentat també el seu nou cantant, Jonathan Argüelles, que juntament amb Pep Sala han aconseguit omplir pràcticament tot el palau. Des de dalt de l’escenari Sala ha agraït immensament la participació del públic i ha demanat un aplaudiment, en les seves paraules, “el més fort de tots”, per l’antic cantant i membre de Sau, Carles Sabater, que va morir d’un atac de cor després d’un concert l’any 1999.

Jonathan Argüelles i Pep Sala durant el concert de Sau30 / J.G.

Tot i que la banda ha tocat les seves noves cançons i ha començat el concert amb el single, també han tingut temps de fer un viatge en el temps per tornar a aquelles balades que havien omplert sales de concerts durant els 90. Entre elles, Envia’m un àngel o Vull quatre barres han estat les que han fet cridar més el públic, però fins que no ha sonat M’en torno a Sau la gent seguia asseguda a les seves butaques. A més, mentre han anat sonant els clàssics han anat acompanyats de músics col·laboradors que han anat pujant a l’escenari per rememorar els anys que havien tocat amb la banda.

La barreja entre el present i el passat

La veu d’Argüelles ha transportat al públic a aquells moments quan Carles Sabater era la veu del grup. De fet, Sala s’ha emocionat en moltes ocasions en recordar al seu company i amic que va morir de manera sobtada després d’un dels seus concerts l’any 1999. Ara, Argüelles posa la veu al grup per fer un tribut a aquells anys de glòria del grup quan, tal com explica Sala durant el concert, “escrivíem cartes en comptes de Whatsapps”.

El concert de Sau30 al Palau de la Música Catalana / J.G.

D’aquest moments de nostàlgia han sortit les cançons que més han transportat al públic a aquella època dels 90. Entre elles, la més famosa del grup, Boig per tu que ha fet aixecar de les cadires a tot el palau per cantar. En aquest context es podia percebre molt bé quan el públic coneixia les cançons. Ha estat Sala qui ha advertit al principi del concert que “tocarien cançons noves, però també d’antigues”, ja que ell mateix ha afirmat que “estava segur de que la gent voldria cantar“.

El concert ha finalitzat amb la cançó de El tren de mitjanit, una de les cançons més famoses del grup i un cop haver-se despedit, com qualsevol bon grup de rock, han tornat a l’escenari per donar dues últimes cançons, dos clàssics més per afegir a la llista que han fet tornar a aixecar al públic de les cadires. Si bé és cert que les segones parts mai han sigut bones, Sau30 sembla ser el principi d’una nova era millorada del grup, un tribut que, sense perdre de vista els nous sons, intenta recordar aquelles cançons que els van portar a l’èxit.