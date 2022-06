Màxima expectació per l’estrena de l’obra sobre l’exbisbe de Solsona

La sala Tatrau de Solsona ha acollit aquest dilluns l’assaig general de ‘Lo del Bisbe’, l’obra de teatre que s’estrenarà l’11 de juny i que reconstrueix la història d’amor entre l’exbisbe de Solsona Xavier Novell i l’escriptora de novel·la eròtica Sílvia Caballol. Sota la direcció d’Aleix Albareda, els vuit actors de la companyia amateur Lacetania Teatre -entre ells un company de feina i un exescolanet personal de Novell- ultimen tots els detalls de cara a l’estrena amb un punt extra de “nervis” i “responsabilitat” conscients de l’expectació que ha generat l’espectacle. Tant és així que davant l’alta demanda d’entrades es faran sis representacions, dues més de inicialment previstes.

Albareda diu que la idea de crear aquest espectacle va sorgir arran de tot el rebombori que es va generar quan Novell va anunciar que deixava el càrrec per amor. “En aquell moment vaig pensar que era un senyor molt valent perquè l’amor ha guanyat davant de tot el que tenia”, relata el director de l’espectacle. Albareda deixa clar que el muntatge s’ha fet “amb tot el respecte” cap als dos protagonistes i fa èmfasi en el factor humà de la història. A més, fa un pas més enllà i planteja una reflexió: què passa quan un bisbe s’enamora? Quins dilemes interns se li plantegen?

Una obra amb moltes escenes de comèdia

L’espectacle presenta moltes escenes de comèdia com ara un moment en què el Vaticà envia un delegat del Papa a Solsona per fer un exorcisme a Novell. “Creuen que aquest senyor i l’escriptora Sílvia Caballol estan posseïts pel dimoni i, per tant, se’ls ha de treure el dimoni de dins mitjançant l’exorcisme”, relata Albareda a l’agència ACN.

Imatge d’arxiu de l’exbisbe de Solsona Xavier Novell | Europa Press

La companyia ha posat en coneixement de la iniciativa als protagonistes reals de la història -Novell i Caballol-, però Albareda explica que no han rebut cap ‘feedback’. “Sabem que ho saben, però no tenim cap resposta”, explica.

L’obra està interpretada per 8 actors amateurs -7 homes i una dona- del grup Lacetània Teatre, una companyia de Solsona que enguany compleix 40 anys. Han programat quatre funcions durant dos caps de setmana (11 i 12 i 18 i 19 de juny). L’espectacle es podrà veure al Tatrau Teatre, una sala amb capacitat per a un centenar de persones.