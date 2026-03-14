Mor el filòsof alemany Jürgen Habermas als 96 anys

Mor el filòsof alemany Jürgen Habermas, una de les veus principals del pensament europeu del segle XX. Membre de la segona onada de l’escola de Frankfurt i deixeble de Theodor Adorno i Max Horkheimer, Habermas ha mort als 96 anys a la ciutat d’Starnberg, segons ha confirmat la seva família a traves de Suhrkamp, l’editorial del pensador. Conegut per les seves reflexions al voltant de la comunicació, el capitalisme i les indústries culturals, formava part de l’Institut de Recerca Social des dels anys 50. Poc després, l’any 1961, es va doctorar a la universitat de Marburg amb la seva investigació Transformació estructural de l’esfera pública.
Només tres anys després de presentar la tesi, va succeir Horkheimer al capdavant de la càtedra de Filosofia i Sociologia a la Universitat de Frankfurt, a on va romandre durant 7 anys; i des d’on va publicar Coneixement i Interès, fonamentat en la seva lliçó inaugural. L’any 1971 es va traslladar a Starnberg per dirigir l’Institut Max Planck, des d’on va publicar la seva Teoria de l’acció comunicativa, la seva obra més reconeguda. L’any 1983, finalment, va tornar a Frankfurt, a on va recuperar la càtedra que va heretar de Horkheimer fins que es va retirar, l’any 1994. Tot i la seva jubilació, es va mantenir com a professor visitant permanent a la universitat Northwestern, a l’estat d’Illinois; i a la New School de Nova York. Durant la seva carrera també ha ofert sessions a escoles de renom als EUA, com ara Berkeley o Princeton.
Durant la seva carrera acadèmica, a banda de la col·laboració amb la primera generació de l’escola de Frankfurt, va assistir altres pensadors essencials del segle XX europeu, com ara Hans-Georg Gadamer o Karl Löwith. Entre les seves obres més rellevants consta Coneixement i interès, que va escriure durant la seva segona estada a la càtedra de filosofia de Frankfurt, en què elabora una teoria crítica del coneixement i situa al centre de l’acció política el que anomena la “racionalitat comunicativa”.