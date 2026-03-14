Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas, una de las voces principales del pensamiento europeo del siglo XX. Miembro de la segunda ola de la escuela de Frankfurt y discípulo de Theodor Adorno y Max Horkheimer, Habermas ha muerto a los 96 años en la ciudad de Starnberg, según ha confirmado su familia a través de Suhrkamp, la editorial del pensador. Conocido por sus reflexiones en torno a la comunicación, el capitalismo y las industrias culturales, formaba parte del Instituto de Investigación Social desde los años 50. Poco después, en 1961, se doctoró en la universidad de Marburg con su investigación Transformación estructural de la esfera pública.

Solo tres años después de presentar la tesis, sucedió a Horkheimer al frente de la cátedra de Filosofía y Sociología en la Universidad de Frankfurt, donde permaneció durante 7 años; y desde donde publicó Conocimiento e Interés, fundamentado en su lección inaugural. En 1971 se trasladó a Starnberg para dirigir el Instituto Max Planck, desde donde publicó su Teoría de la acción comunicativa, su obra más reconocida. En 1983, finalmente, regresó a Frankfurt, donde recuperó la cátedra que heredó de Horkheimer hasta que se retiró, en 1994. A pesar de su jubilación, se mantuvo como profesor visitante permanente en la universidad Northwestern, en el estado de Illinois; y en la New School de Nueva York. Durante su carrera también ha ofrecido sesiones en escuelas de renombre en EE.UU., como Berkeley o Princeton.

Los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer, fundadores de la escuela de Frankfurt, con Habermas / Wikimedia Commons

Historia e investigación

Durante su carrera académica, además de la colaboración con la primera generación de la escuela de Frankfurt, asistió a otros pensadores esenciales del siglo XX europeo, como Hans-Georg Gadamer o Karl Löwith. Entre sus obras más relevantes se encuentra Conocimiento e interés, que escribió durante su segunda estancia en la cátedra de filosofía de Frankfurt, en la que elabora una teoría crítica del conocimiento y sitúa en el centro de la acción política lo que llama la «racionalidad comunicativa».