Montserrat Duc Plana és catedràtica d’Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili. Ha estudiat la segona república –per conveniència– i les dones –per vocació– a la Catalunya solcada per totes les rodes. Fa temps Edicions 62 li va encarregar dirigir l’obra coral Història de les dones. Una nova història de Catalunya, que ara acaba d’arribar a les llibreries. Pesa un quilo, aquest volum feminal.
El llibrot aplega en set blocs una investigació que “qüestiona el marc interpretatiu, les fonts i les metodologies” de la historiografia desplegada fins ara. Des de la maternitat i el treball al neolític català fins a les dones contemporànies que van lluitar per la música en aquest país. Directora, assessores i redactores espigolen el rostoll femení en segles durs o més durs. Les anècdotes obrin categories i desvelen inquietuds i més preguntes que hauran de ser respostes en el futur.
Montserrat Duc Plana té ulls cristal·lins i un somriure murri, que carrega anys de curiositats i de recerques per satisfer-les. És un centaure fet amb viuda d’impressor medieval i abadessa d’espais de llibertat.
Ferran Soldevila, Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar són tres dels tòtems que han marcat tendències en la historiografia catalana. Més romàntica i nacionalitària, més economicista, més marxista… Com miraven les dones?
Jo diria que no les miraven. Directament. Des d’una historiografia de tipus polític clàssic, elles podien haver estat substitutes, temporeres, en un rol… Fora d’això, no les miraven. Directament. Perspectiva de la societat catalana de Josep Ferrater Mora? No!
Notícia de Catalunya, de Vicens Vices, és la notícia dels catalans, no de les catalanes…
Naturalment. I per tant, de les tasques valorares a l’època, que són política, negocis, projecció pública… tot això és privatiu dels homes. És així.
Dels reis, que són hòmens.
I dels reis, evidentment. Per això et deia que elles hi eren en precari. Hi ha el tema de les reines a nivell d’Espanya i tot allò… Però això era propi de la historiografia positivista, romàntica i després marxista. La marxista, evidentment, va donar una importància rellevant a les qüestions de vida material i a l’economia. Des d’una lògica de mirar les estructures es va començar a fer molt història del moviment obrer, però allò podia ser quasi intercanviable amb una història de les elits. Era una lògica també molt estructuralista. Una lògica en què els elements de vida més quotidiana –que en definitiva són els que ens ocupen com a humans i que és on podem buscar, trobar, gaudir de moments de felicitat– es consideraven menors, no es tenien en compte. Però això és general.
Pierre Vilar i, més tard, Josep Fontana, que interpretaven la història des del punt de vista marxista, podien haver tingut aquesta sensibilitat…
Jo m’estimava molt Josep Fontana. Li vaig comentar en el cas d’un llibre seu –em sembla que publicat per l’editorial Crítica– que es deia Història dels homes: “Josep…”. I em va contestar: “Montserrat, jo tinc l’edat que tinc”… Però després a l’interior ell s’obria a aquestes qüestions. En la línia de la historiografia índia, per exemple, s’ha prestat atenció –i ha estat com un paradigma que ens ha influït a Occident– a les classes populars, a les dones. Aquesta historiografia ha fet una lectura diferent, per exemple, a la del colonialisme, del l’imperialisme colonial. Fontana deia: “Hem de parar atenció a tot això i no s’hi val una historiografia que continuï insistint en les dimensions tradicionals”.
Sempre hi ha hagut canvis en el prisma, en la interpretació dels fets, però parant atenció sobre els mateixos fets… L’objecte era el mateix, però la mirada anava canviant…
És això mateix. El canvi important no es fa fins els anys seixanta del segle passat, quan la segona onada feminista, que coincideix amb l’aparició de més historiadores, de més expertes en general en ciències socials i humanes, a les universitats anglosaxones. Des d’aquell moment es va avançant en una lògica d’inclusió. És allò que jo a la presentació del llibre en dic “història contributiva”. Fem un apèndix al final de la història de Catalunya i hi posem “les dones en la història de Catalunya”… I aleshores els dediquem una miqueta d’atenció i ja ho hem cobert.
Això va ser la primera fase. Aquesta dinàmica va acabar al canvi de segle amb la teoria de Joan Scott sobre el concepte de gènere, que ara es fa servir a bastament. I de vegades diria que es fa servir d’una manera eufemística. He conegut homes que no tenien cap inconvenient a dir “gènere”, però que els costava de dir “dones”. T’ho dic seriosament. En espais acadèmics i en espais polítics. Per això nosaltres hem titulat el llibre Història de les dones. Perquè això de la història del gènere també ha tingut una determinada deriva, no?, amb el tercer gènere i totes aquestes coses… Que quedi clar! [Riu]. Que quedi clar allò que fem.
Diu que Josep Fontana li va respondre que aquests canvis l’agafaven massa vell…
El títol! Era la seva resposta a la meva pregunta sobre el títol. Jo li vaig dir que estava entusiasmada amb el seu llibre, que el faria servir molt a les classes: “Però, per què li has posat dels homes?”. I llavors va ser quan ell em va contestar que l’agafava massa vell. Perquè, en el fons, que qüestionava jo? Amb el títol qüestionava l’universal masculí, és clar. El llenguatge en això és fonamental. L’universal masculí ens inclou a tothom. Ah, doncs, no. Si els continguts són de les tasques, les activitats i les heroïcitats d’uns i les dones en són absents, jo m’he de sentir inclosa en aquest masculí universal?
Per tant, el problema no hauria de ser de títol, si no de contingut.
És clar.
Podria haver-ne dit Història de les persones, però si el contingut continuava mirant només als hòmens…
No canviaria res. El llenguatge crea realitat. És performatiu. Per això feia aquesta broma quan dic que alguns homes poden dir “gènere”, però no diuen “dona”. Què hi deu haver darrere, en psicologia profunda? Poden dir “gènere”, que queda modernillo, però no poden dir “dones”. [Riu].
Els hòmens, en el fons, canvien o no canvien? Com veu les noves generacions, els seus alumnes, en aquest sentit? Els hòmens estan canviant?
Sí. A veure, els homes i les dones estan canviant. Els homes, potser més. Ha costat una mica més, però estan canviant. Històricament la dinàmica de canvi sempre hi és present. No podem dir que l’Edat Mitjana és una època fosca i estàtica, no.
Els valors han anat canviant…
És clar. En perspectives, des d’un punt de vista teòric, i en perspectives també de recerques renovades. Sí, els nois estan canviant. Jo porto trenta-tants anys en l’ofici. Abans era impossible que els nois volguessin plantejar-se algun aspecte des del punt de vista de gènere i dones. I ara sí. Ara porto tres o quatre treballs de final de grau que justament entren en aquesta lògica.
I no és cert que, de l’altre costat…
Aquests estan canviant, però també estan canviant uns altres, que són els que diuen que ens hem passat…
Això volia dir-li.
Hi ha de tot, sí. En una de les assignatures, Història del franquisme, hi ha la doble polsió i fem debats molt interessants. Alguna gent s’ho passa molt malament, però. No cal posar-nos apocalíptics, però vivim una clara crisi planetària, ambiental, des del punt de vista de l’aparició d’una tecnologia molt disruptiva… Això ho havia pronosticat el sociòleg Manuel Castells, en aquells tres volums que es deien La era de la información, perquè llavors encara no sabíem com dir-ne…
Castells pronosticava que canviarien coses fonamentals. I explicava el pas històricament del sedentarisme a la revolució industrial i de la revolució industrial a l’època de la globalització actual. Canvia la forma de produir. Som societats terciaritzades. Al llibre parlem de l’activitat de les dones en la protoindustrialització filant a casa i de les que després treballen a les fàbriques i es rebel·len contra les condicions de treball i creen el primer sindicat, però ara som en una societat terciària i produïm a l’Oceà Pacífic, i contaminem molt portant les manufactures cap aquí, etcètera. Castells, doncs, avançava que canviarien les formes de produir.
Canvien a Occident. Però sempre hi ha algú que continua fabricant…
Això és cert. En el fons sí que tinc una visió una mica occidental, sí, és veritat…
Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai… D’acord. Però hi ha l’aparició de la intel·ligència artificial i el mite de la fi del treball arreu. Fins a quin punt això serà una mossegada grossa a les tasques no especialitzades? El que importa són les formes de treballar –ja t’ho he dit–, les formes de viure… Està canviant el concepte de família. Hi ha una vaga de ventres, com deien les franceses al segle XIX. No hi ha capacitat de reproducció de l’espècie a Occident. A Catalunya, de manera molt clara. I les formes de poder. Nosaltres, com a nació sense estat podem ambicionar l’estat-nació, però què són ara els estats-nació des del punt de vista geopolític i des del punt de vista de la gestió dels interessos d’aquesta població i aquest territori?
No ho sé. En tot cas, quan vaig llegir el llibre de Castells als anys noranta tot allò em semblava una mica temerari. No em penava que l’abast del canvi seria tan gran, però sí, l’hem viscut en viu i en directe. Ens és coetani.
Hi ha canvis –sobretot, els tecnològics– que es comparteixen globalment i n’hi ha uns altres que no es comparteixen tant. Ni la vaga de ventres, ni la producció terciària, que ja no és producció, estan tan repartits. Àfrica és una cosa; Àsia, que és el gran motor del món, una altra… Algú continua produint i fabricant per a tot el món i aquest algú ja no som nosaltres. Si ja no es fan cotxes que funcionen amb combustibles fòssils, se’n fan d’elèctrics, però algú en fa.
Exactament.
I el paper de la dona en aquest món tan diferent, en aquests mons…?
Si creiem en una lògica de mèrit i capacitat, hauríem de tendir cap a una dinàmica més igualitària, més simètrica. Però la sociologia ens indica que continua havent-hi segregació de gènere als llocs de treball. Si mirem la matrícula universitària, que és representativa de les dedicacions de la gent jove de cara al futur, veiem una taxa de matriculació universitària superior a les noies que als nois. Elles creuen en la idea de mèrit i capacitat, i en la formació com a factor d’ascensor social. Però això només és remarcable en ciències socials, en ciències de la salut, en educació i psicologia. Aquí hi ha una gran feminització. Però, per contra, hi ha una masculinització altíssima a enginyeries, tecnologies… Per tant, es podria dir que, als sectors referents en ascens, les dones no hi acaben de ser.
Qui havia dit que el canvi seria fàcil? Les inèrcies sovint s’arrosseguen durant segles…
I tant!
Hi ha gent que es pensa que denunciant un problema es resol sol… I ací podem parlar de la violència masclista. És una novetat en el grau que la patim ara o havia estat sempre present en la mateixa intensitat?
Havia estat sempre. La diferència és que ara es fa visible. A principi dels noranta hi havia una novel·la –ara no en recordo l’autora– que es deia La dona que ensopegava amb les portes… De violència amb repercussions físiques, corporals, se n’ha fet sempre, perquè…
I assassinats? Tants com ara?
…perquè sempre hi ha hagut una divisió sexual del treball, perquè sempre hi ha hagut un imaginari i unes lògiques de poder patriarcal. El tema és l’emergència de tot això com a fenomen social. Aquest és el canvi. Jo vaig militar al feminisme dels anys vuitanta. El que denunciàvem en aquell moment des del punt de vista de la violència eren les violacions. Als vuitanta era això. Es perpetraven al carrer. A Tarragona fèiem una cosa que es deia La nit de les bruixes, perquè hi va començar a haver una consciència d’espais poc il·luminats que afavorien aquestes violacions. Però curiosament les mateixes feministes bandejàvem, no vèiem, l’altra violència, la domèstica. Intrafamiliar, com en diu la ultradreta. Ha hagut de passar el temps. I en general s’ha sancionat de manera legal coses que ara ens semblen, no increïbles, sinó injustes i immorals, amb les quals no podem conviure com a societat civilitzada. Dinàmiques que venen de molt enrere.
A nivell d’Estat espanyol es produeix el cas d’Ana Orantes, una dona que va dir a la televisió que estava patint violència i que després va ser assassinada pel seu marit. Calen icones. Els moviments socials necessiten icones. A partir d’una icona, que normalment és un cas fotut, des del punt de vista del que acaba passant a aquesta persona, s’articula una demanda nova. Amb això vull dir que, si les que teníem una lectura crítica del món que ens envoltava vam centrar-nos en la violació i ens va costar tant de veure la violència domèstica…
Aquesta violència anirà a menys?
No anirà a menys. En termes comparatius, en les societats més avançades en legislació, més igualitàries, si m’apures, en les primeres que fa un segle van reconèixer el sufragi, que són les escandinaves, les taxes són molt altes. Les alemanyes en aquests moments són superiors a les hispàniques. Per què? Perquè és l’últim terreny de poder davant una realitat que està canviant molt. Jo puc entendre la inseguretat que tenen molts homes. I també entenc una cosa que he observat [somriu]: tantes parelles de catalanets amb noies llatinoamericanes. Elles porten incorporada una altra cultura.
La nostra de fa quatre o cinc dècades.
Exactament. A banda que poden ser dolces quan parlen…
Són molt més submises i continuen portant elles tot el pes de la llar…
Exactament. Pensem-hi també. No ho sé. Tot és molt multivariable, com sempre.
Hem parlat adés de diferents maneres d’explicar i entendre la història. En els anys seixanta del segle passat n’hi ha un brot molt interessant: la història social, amb una influència marxista…
Només podia sortir la història de les dones si abans s’havia fet la gran renovació metodològica que representa la història social. És evident. És evidentíssim.
O la història de la vida quotidiana…
Després d’aquesta història social alguns col·legues han parlat d’una història feta miques. S’ha anat diversificant la cosa: vida quotidiana, mentalitats, història de les dones, postcolonial… D’alguna manera, qualsevol disciplina necessita definir el seu objecte i categoritzar-lo, tenir una base interpretativa. S’ha anat diversificant, però en general quan diem història social tothom entén que posa èmfasi en aspectes que no són els de la història de vegades oficial o més convencional.
Però al remat, la referència de la societat continua sent la història convencional de sempre…
Sí. I la gent quan dius que ets historiadora deuen pensar. “Aquesta dona al seu cervell deu tenir un ordinador amb dates i noms”. I t’asseguro que no. En cap cas. Hi ha la influència dels llibres de text en això. Pel que fa a la història, no t’ho sabria dir, però l’altre dia en una presentació del nostre llibre una de les assessores, Montserrat Palau, va explicar com als manuals que es fan sevir a secundària sobre literatura catalana… Estàs ben assegut?
Això crec.
En aquests manuals no arriba al 2 per cent la referència a dones, a obres de dones.
Història de la literatura catalana general o la del segle XX i XXI?
Història de la literatura catalana contemporània.
No anem bé.
Materials obligatoris. Segurament no anem bé. Hem de conèixer la tradició literària d’un país. I en aquesta tradició recent les dones representen el 2 per cent… Per què encara els manuals, la novel·la històrica, les sèries de televisió fins i tot alguna museografia anacrònica continuen posant èmfasi en aquesta història tradicional, convencional, oficial, que ja ha estat superada des del punt de vista de la recerca més innovadora?
Quan mires d’investigar sobre el franquisme i entres en un àmbit, per exemple, més de vida quotidiana, hi ha historiadors que et miren amb displicència, una mica com dient: “Sí, molt bé i molt interessant… Criatura!”. Com si tot això fora per a gent amb ganes de distraure’s amb les anècdotes. Són els rarets que es dediquen a estudiar el consultori sentimental del programa radiofònic d’Elena Francis. Vostè pertany a la reserva dels rarets.
[Riu]. Vaig estar un temps dubtant si assumir el repte de fer aquest llibre o no. Pilar Beltran, d’Edicions 62, m’hi anava insistint. Penso que globalment podem estar-ne satisfetes. Aquest era un llibre necessari. És original i serà útil. Espero que serà útil durant un temps, que serà un llibre de consulta. És llegidor. Pot ser de lectura pàgina a pàgina, però més aviat, per la mateixa concepció de la col·lecció, és com un llibre més de consulta.
Això de l’Elena Francis… Jo pensava que era necessari, atès que el professor Armand Balsebre casualment havia trobat un milió de cartes abandonades en algun poble del Baix Llobregat. Però és que va tenir una gran influència, aquell programa. La influència era brutal. Des del punt de vista del que diem els rols de gènere. Aquella dona que no existia, aquell grup que preparava respostes i que suposo que d’alguna manera també inventava preguntes per reforçar… En tot cas, allò configurava mentalitats. És claríssim. I tenia una audiència brutal. Ara vivim en una època en què totes les audiències estan fragmentades, però llavors… La programació de Televisió Espanyola, única en su género, Elena Francis, la Sección Femenina, que alguna gent considera irrellevant… Jo els dic als estudiants que no soc un dinosaure –tinc 67 anys–, però vaig haver de fer el Servei Social per poder passar la selectivitat, per traure’m el carnet de conduir i el passaport. Poca broma! I tot això no va desaparèixer fins el 77.
Nosaltres hem acabat justament en el moment previ a la Transició. Ens interessava remarcar quan s’havia abolit la qüestió, per exemple, de l’adulteri femení, que és un cas paradigmàtic de quan un pecat es converteix en delicte. Absolutament. O la liberalització dels anticonceptius, també del 78. O tantes altres coses que una dictadura en extrem patriarcal havia reforçat de mala manera. Calia parlar de totes aquestes coses.
La seua obra qüestiona el marc interpretatiu, qüestiona les fonts, qüestiona les metodologies… Ho qüestiona tot.
Sí! La gran pionera a Catalunya va ser Mary Nash. Ella va poder consultar premsa que era al que deien entre cometes “l’infern de la biblioteca de Ca l’Ardiaca”, de l’arxiu municipal d’història. Tota la premsa republicana obrerista, que havia d’haver d’haver estat cremada i que amb bon criteri alguns arxivers i arxiveres, i bibliotecaris i bibliotecàries, van guardar en aquell lloc on no es podia accedir. La premsa en general al llarg del segle XIX moltes vegades va ser promoguda per dones rebels… Per exemple hi ha el grup que va nàixer a la vila de Gràcia de lliurepensadores, maçones, espiritistes, amb una capacitat increïble. La historiografia tradicional no tenia en compte aquestes fonts. Com tampoc considerava la història oral. La història oral no serveix en una lògica positivista, perquè no fixa coses incontestables, però és important.
Una molt bona historiadora, Mercedes Vilanova, que va ser la fundadora de la revista més important d’història oral, que encara existeix, explicava sobre l’actitud anarquista davant les eleccions de la Segona República que l’abstenció no era tan contundent. “Sí –comenta Vilanova–, la CNT propugnava l’abstenció, però els seus militants no sempre van seguir la consigna”. I com ho exemplifica? Dient: “Jo faig una entrevista a una dona que era una minyona i m’explica que el dia que hi havia eleccions els amos sempre se n’empescaven alguna per evitar que pogués sortir al carrer. Aquesta dona va entendre que, si tant li feien difícil anar a votar, és perquè votar era una cosa important”. Això no ho trobaràs d’aquesta manera als documents.
D’acord. Però cal anar molt en compte amb els testimonis personals, que sovint són inexactes, deformats, fantasiosos o interessats.
Hi estic d’acord. A més, la memòria es refà i es reconstrueix. Però hi ha testimonis molt vàlids també sobre l’abast igualitari de les col·lectivitzacions, en indústries de guerra, d’armes, o del mateix tramvia de Barcelona. Testimonis que ens diuen que no hi ha un entorn igualitari, malgrat que allò estigui presidit per una organització evolucionària, que farà un discurs però que després ho concretarà en unes altres pràctiques. És el que tu deies de les inèrcies. Un període breu de guerra i de revolució no podia improvisar unes relacions socials de gènere de nou tipus. És impossible. No hi havia temps. No havia madurat res.
[Mentre em pense la següent pregunta, consultant els meus apunts, m’assalta amb una altra qüestió]:
No sé si t’interessarà això. Sobre la feminització del tèxtil, que va durar fins els anys 80 quan es va fer la reconversió industrial. A mi m’ensenyaven quan jo era estudiant que Catalunya, sense tenir matèria primera ni energia, havia fet la industrialització. I que els capitals per fer-la provenien d’una agricultura que ja s’havia anat especialitzant i que era molt productiva i molt rendible. Molt bé. Però hi ha dos aspectes que la història econòmica tradicional no ha explicat. El primer són els capitals procedents del tràfic d’esclaus, que hem conegut a partir sobretot de fonts britàniques, perquè els britànics eren la policia marítima que vetllava per la qüestió quan l’esclavisme era il·legal en molts llocs. Els beneficis van arribar quan era il·legal i els negrers se’n lucraven més.
El segon és el treball de les dones. Des de l’inici les dones i les criatures treballen al tèxtil. El seu salari era la meitat del que cobraven els homes. Aquesta és una clau que explica el triomf de la Catalunya industrialitzada. I n’és una de les imatges.
Han estructurat el llibre en set blocs. Com els van pensar? En falta algun d’important?
[Riu]. No ho sé. En falta algun? Creus que sí?
No seré jo ara qui toque la flauta. Com els van decidir?
Els vaig proposar jo i a la colla d’assessores els va semblar bé. A mi em semblava que havíem de superar les històries de les dones que s’havien publicat els anys noranta a França, a Anglaterra, als Països Baixos o a Alemanya. A Espanya i a l’Amèrica Llatina van aparèixer cap al 2000. Jo em vaig plantejar que calia fer emergir l’experiència històrica de les dones, les dones com a subjecte històric. Plantegem-nos, doncs, en quins camps de la vida elles s’han desenvolupat. I va sortir el número màgic de set.
El set va sortir així. Cada bloc tenia una coordinadora virtual. I vam decidir que faríem una explicació que respectaria estrictament la cronologia per tal que la gent pogués veure els canvis sobre cada aspecte. Per exemple, a la divisió sexual del treball hi ha des del neolític fins al darrer temps. Poder i moviments socials: les dones estan als moviments socials, però no estan al poder… Però m’agradaria, ja que n’has parlat adés, que em diguessis reiteracions de coses, perquè en algun cas hem tingut dubtes sobre on posar-les…
Hi ha fets i episodis que es repeteixen en alguns capítols i blocs…
I quins trobes a faltar?
Em sembla important, per exemple, estudiar el paper de les dones en la pervivència de les tradicions i l’ús de la llengua. Als Països Catalans –i en altres societats– les dones hi han tingut un gran protagonisme. Per a bé i per a mal. Perquè salvar segons quines tradicions religioses pot arribar a ser molt reaccionari. Vostès es fixen molt en les dones com a motor de les reivindicacions i els canvis socials, però les dones han estat sovint una paret de contenció dels canvis molt efectiva. De fet, un dels arguments de l’esquerra per no cedir davant el sufraguisme a començament dels trenta era que les dones, influïdes per l’Església, decantarien el vot cap a la dreta.
Certament. Hi ha aspectes relacionats més amb la història de la cultura. Les assessores de l’obra han estat les que han anat controlant el seu àmbit especialitzat, però a mi em feia gràcia, per exemple, que posessin un capítol referit als refranys i a les frases fetes per veure la misogínia explícita que hi ha en aquest camp, però sembla que ningú s’hi ha dedicat.
Saps què passa, Vicent? Aquí teníem una limitació. Les temàtiques s’havien d’ajustar a les persones que havien treballat sobre aquest àmbit. Han acabat sent setanta-cinc dones i quinze homes. Però després l’editorial també hi posava un límit. Vam començar amb vuitanta capitolets i vam acabar amb noranta. Però no podíem anar a més, perquè el llibre havia de tenir una extensió predeterminada. Hi ha hagut una poda que finalment ha afectat algunes coses. Ara, diria que, per exemple, en el cas de l’arquitectura, el disseny o la musicologia, simplement haver fet l’esforç de fer emergir unes col·lectius que encara no figuren enlloc és una possibilitat d’estímul de recerques posteriors per a noves investigacions.
Trobe a faltar també un capítol dedicat a l’evolució del matriarcat. Això també és poder. Des del neolític fins ara el matriarcat en aquest país ha anat evolucionant, però sempre ha estat molt important.
Certament.
Com a contenció sovint dels canvis socials.
Sí. Però, només com una mostra, era interessant posar-hi l’acció social i política de les dones catòliques al costat de les anarcofeministes. Per què era important? Perquè, per exemple, amb la llei del Cadenat els liberals espanyols, moderats i conservadors, van voler posar un aturador a la proliferació dels ordes religiosos. Les dones catòliques hi reaccionen en contra. Les dones catòliques també durant la Segona República fan acció col·lectiva, per exemple, contra la retirada dels símbols religiosos de les escoles. Som éssers humans semblants i diferents, homes i dones, però sota unes determinades condicions de pressió i temperatura podem respondre igual.
Hi ha algunes afirmacions en alguns capítols que m’han cridat molt l’atenció. M’agradaria parlar-ne. Per exemple, referint-se al neolític, l’autora que el tracta afirma que és “el moment clau de la gestació del patriarcat”. I abans què hi havia?
Aquesta és una pregunta que apareix molt. Teòricament i per la influència de la historiografia marxista, de la lògica dialèctica i tot això, tal com es parlava d’un comunisme primitiu, es parlava d’un matriarcat primitiu. Aquest punt és el que recull Friedrich Engels quan escriu L’origen de la família, de la propietat privada i de l’estat. Això no s’ha provat…
[Ric]. És que deu ser mentida…
No s’ha provat, no s’ha provat. Una altra cosa és que diguem que en les cultures de les nacions sense estat, com ara la basca o la catalana, perquè s’han estudiat més, les dones tenen un poder en l’espai domèstic que no tenen en el públic. Amb una separació que cada vegada anem qüestionant més. És una funció compensatòria?
En tot cas, no s’ha provat. No s’ha provat l’existència d’un matriarcat original. Jo penso que tot està relacionat amb la divisió sexual del treball, però, clar, passa una cosa: ens hem d’anar preguntant coses contínuament. La ciència avança així, esmenant afirmacions que fins a un moment determinat eren certeses. A mi els capítols que m’han enriquit més han estat els referits a paleontologia, història antiga, prehistòria… És clar que quan et dediques al segle XX aquests et són els més desconeguts.
Les noves tecnologies que fan ara el treball de l’arqueologia tradicional han permès descobrir que no era veritat allò que havíem dit de les societats caçadores i recol·lectores, entenent que les dones haurien segut quasi les inventores de l’agricultura, del sedentarisme i de la cura de la família, i els homes eren els caçadors. Perquè ara s’han vist en les restes de les dones casos d’impactes ossis per l’ús del material de caça o de lluita en aquell moment. S’obrin sempre nous interrogants.
Quan deixen de ser guerreres les dones?
Quan es decideix que aquesta és una tasca dels homes, que tindran botí en les seves conquestes. Els grans imperis ja funcionen amb aquesta lògica.
La força física va determinar les característiques de la societat i el futur de la humanitat…
Absolutament. Això no s’ha superat fins el segle XX.
I encara ara.
Encara ara, com veiem en la guerra d’Ucraïna o en la desfeta de Gaza. I això és a la base de les primeres lleis protectores del treball a les mines o del treball nocturn. Sempre es buscava que aquest treball no pertorbés el fet de ser mares. Les dones de les tabaqueres tenien el bressol al seu costat. Imagina’t quin ambient tan higiènic per als nadons…
La preservació de la maternitat també ha marcat la història.
Això ha estat fonamental.
Fins a la vaga de ventres que tenim actualment en aquest país…
Això també és un canvi del segle XX. Fins que no hi ha mecanismes de prevenció de l’embaràs que no siguin naturals –i això és en els anys seixanta– la maternitat marca molt.
El patriarcat del neolític es veu reforçat amb el dret romà…
Roma ja és totalment un patriarcat. Al llibre hi ha algun article contributiu sobre la presència de les dones com a filantropes a la Tàrraco clàssica. Però, sí, sí, Roma és un estat esclavista, una cultura que ha configurat la nostra realitat i la nostra història. Roma és eminentment patriarcal i esclavista.
Vostè ha dit que l’Edat Mitjana no és l’era de la foscor… Comparada amb Roma i amb el Renaixement, potser sí. En tot cas, la misogínia és molt elevada en tots aquests segles…
L’Església hi té un gran paper. És un tema que caldrà treballar més. M’he llegit tres vegades el nostre llibre i veig que hi ha camps en què caldria aprofundir. És molt diferent la Baixa que l’Alta Edat Mitjana i hi ha un fenomen, en un moment en què l’Església era un poder hegemònic des del punt de vista de la creació de consciència i l’articulació de mentalitats, que és el Concili de Trento. Hi ha un abans i un després de Trento. A mi sempre m’han agradat les imatges de les dones alletant. Hi havia verges en molts llocs.
La Mare de Déu de la Bona Llet…
Aquesta. L’he trobada a museus diocesans i en molts altres museus.
Deu tenir un origen pagà.
Evidentment. És un culte a la fertilitat. Doncs, desapareixen al Renaixement, després de Trento. I què diríem quan a partir del 1854 es proclama el dogma de la Immaculada Concepció? Una figura sagrada no pot mostrar un element carnal, tan sexualment erogen, com són els pits de les dones.
Per a l’Església durant segles el súmmum de la temptació són les dones. Però no hi ha res al Nou Testament que fomente aquesta certesa.
Són l’esquer del mal. Això comença al segle IV. En aquella Església inicial. Hi ha un llibre molt interessant que tracta l’Església com a moviment social simbiòtic de l’imperi romà. Segurament en aquell moment, quan l’Església aposta per ser església oficial, les servituds del poder la condicionen.
L’Església catòlica es converteix en la instància de poder més refractària a qualsevol evolució en aquest àmbit…
És la que bloqueja els canvis. En el camp dels papers socials de gènere, absolutament. És dogmàtica.
I per què el protestantisme, que també és Església cristiana, no fa aquest paper?
Hi ha una cosa bàsica. Al protestantisme no hi ha agent mediador. No hi ha capellà. Les persones fan una lectura lliure de la Bíblia. Per fer-ne una lectura s’ha de saber llegir. Com s’aprenia a llegir? Això s’explica molt bé en la història dels Estats Units. A les escoles parroquials, el diumenge. Al catolicisme no cal saber llegir perquè ja tens un capellà, la figura de l’autoritat, un altre mascle alfa, que et donarà les claus de les coses. Això és a la base del procés de la conquesta dels drets de ciutadania. Del sufragi, en primer lloc. Si sobreposes a Europa la influència catòlica o protestant, al nord i al sud, els canvis arriben abans als llocs d’influència protestant, evidentment.
Hi ha una contradicció curiosa a la mateixa Edat Mitjana. És el cas dels convents de dones, un lloc d’obediència extrema, però alhora un espai propi, de llibertat, d’alfabetització femenina.
Els convents són el gran espai de llibertat de les dones en l’Edat Mitjana i Moderna. Ha estat posat en valor per la historiografia. A Catalunya tenim ordes a Vallbona de les Monges, a Pedralbes, etcètera. De fet, les primeres escriptores i impressores són dones que estan vinculades normalment a ordes religiosos.
O viudes d’impressors.
Això de les viudes d’impressors m’encanta. Espais per córrer vida i perquè siguin reconegudes quan ha mort el marit. Tot això, és clar, dins una lògica paternalista. “Pobra, ha de tirar la família endavant…”.
Instal·lada en la lògica de la misògina medieval hi ha una obra clau catalana, Espill o llibre de les dones, que és de lectura més que recomanada. Per qualitat literària i per entendre aquell món. Jaume Roig és el misogin més sublim i absolut que ha donat la nostra literatura.
Hi estic d’acord. Ho veus? Tenim això, Jaume Roig, tenim els refranys i les frases fetes, i trobaríem molts altres punts que, des del punt de vista de la història cultural, valdrien la pena per fer un volum que ho recollís tot. Haurien de ser més tractats. Se’n poden fer resums experts, sintètics, llegidors. Resums de temes que s’han estudiat llargament, com bé saps, perquè ets doctor com jo. A partir d’aquests estudis pots fer-ne un resum molt sintètic. I també hi ha aspectes que són agenda de recerca de futur, que no es poden sistematitzar amb prou rigor perquè encara no han estat estudiats. Tot i que al nostre país hi ha un màster de dones, gènere i ciutadania, i un programa de doctorat interuniversitari, però aprofito per dir que un intent de fa vint anys de crear un Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gèneres no ha acabat de culminar.
Per què?
Perquè no s’accepta que sigui tan rellevant fer una estructura potent de recerca en aquest camp com sí que funciona en arqueologia, en patrimoni cultural, en química o en una altra cosa. I potser també perquè el feminisme acadèmic no ha acabat de formular una proposta que pogués tenir finalment acollida. I la veritat és que aquest Institut existeix, però depèn de les universitats. No és una estructura de recerca de la Generalitat.
L’equitat en tots els àmbits també podrà millorar això.
Potser. Però les coses no són tan direccionals. Aquí Cristina Borderías o Mary Nash són dones que han fet exclusivament recerca en aquest camp. Però jo, per exemple, no. Jo vaig començar a fer la tesina sobre feminisme el 1981, però veient l’ínfim grau d’institucionalització que aquests estudis tenien a les universitats aleshores, quan faig la tesi el 1987, la faig sobre la Segona República…
[Somric]. Traïdora!
Moltes acadèmiques hem volgut –o hem hagut de fer-ho– sostenir una doble dinàmica des del punt de vista dels interessos de recerca en cada moment però també des de la projecció acadèmica i el grau de reconeixement d’aquesta tasca.
El fet de referir-se sempre a la “invisibilització”, de convertir-ho en un punt de referència obligat i quasi mític, no porta també a somiar paradisos inexistents?
Sí. Em penso que el que s’ha de fer és un treball rigorós i posar negre sobre blanc les coses. Dir, per exemple, que una professió feminitzada des del principi és el magisteri. Per què? Perquè ja es deia ben dit “passar més gana que un mestre d’escola”, i elles encara en passaven més. Per contra, no hi ha dones en l’àmbit de l’arquitectura. Què hauria passat si les que van començar amb ganes i condicions recerca de laboratori, en química o en el que fos, no haguessin xocat contra la dictadura?
Hem valorat en molts camps l’impacte de la derrota a la guerra civil i de la dictadura franquista, però el cas de les dones en l’àmbit de la ciència crec que té un interès afegit. És més difícil encara.
Li fa por un retrocés dràstic –un neofranquisme– si la dreta i l’extrema dreta guanyen aquestes eleccions a Espanya?
Sí. VOX ha endolcit el seu programa. Sabem què pensa sobre l’estat de les autonomies. Santiago Abascal ja ho deia fa vuit anys. Ara no en parla. Normalment quan es tracta d’un corrent de tipus internacional la salut de què gaudeixi aquesta internacional ultra neofeixista condicionarà les possibilitats doctrinàries i pràctiques de la ultradreta aquí. Però això va fort. Això va molt fort.
La ultradreta francesa i la italiana tenen líders que són dones…
És el que et deia abans. Els homes i les dones tenim la capacitat de ser sublims i de ser, com hauria dit la meva àvia, dolents.
Ser dolent contra tu mateix és ser doblement dolent.
Sí, però això està molt estudiat des del punt de vista de la consciència de classe dels treballadors respecte a ells mateixos.
Hi ha un episodi medieval que em fascina, que són les trobairitz occitanes i catalanes. El tracten molt de passada.
Ho veus? Aquest també podria entrar en aquest guió que estem fent sobre temes a aprofundir. Per tractar-lo més enllà de les sis pàgines que tenen els textos. Ho veig clar.
Qui ha fet més per l’emancipació de la dona? El comunisme o el liberalisme?
El liberalisme. Jo crec que el liberalisme. Les democràcies. Els avenços són possibles en societats amb pluralisme. El comunisme fins ara ha demostrat que necessitava de la dictadura del proletariat, del partit únic i de lògiques excloents. Excloents per moltes raons, no?
Com s’explica que aquesta exclusió haja afectat també les dones? Quan ara mires, per exemple, el Comitè Central del Partit Comunista Xinès, hi ha 11 dones entre els 205 membres.
Jo en aquests casos penso molt en una dona que va acabar sent heterodoxa: Alexandra Kollontai, una figura molt admirada pels trotskistes del POUM a Catalunya. Aquesta dona era col·lega de batalles i militàncies de Lenin. Té unes memòries que es diuen Autobiografia d’una dona sexualment emancipada. Ella creu que amb la revolució i amb la societat de nou tipus que generarà hi ha una sèrie de serveis –la cura, les rentades, els menjadors col·lectius– que podran ser sostinguts per l’estat. L’estat de classe, alliberat de l’oligarquia xupòptera i extractiva. És partidària, evidentment, del divorci i comença a elaborar una legislació sobre la interrupció de l’embaràs. Passen un anys i me l’envien d’ambaixadora a Finlàndia, que feia poc que s’havia independitzat. Podrien buscar-ne més exemples.
Junt amb el liberalisme, hi ha també la rentadora en el cas de l’emancipació de la dona.
Els avenços tecnològics hi han col·laborat molt. És un procés que té avenços i retrocessos des del punt de vista de la democratització. Tot això comença el segle XIX –evidentment, en països que no són el nostres– i es va obrint cap a una democràcia de masses. I després hi ha també aliances necessàries, com els homes que veuen el futur, com ara John Stuart Mill o August Bebel, socialista alemany, que defensaran dinàmiques d’igualtat. I encara hi ha aliances conjunturals i el gran suport de la tecnologia, sí. Victòria Camps té un llibre que es diu El segle de les dones. La revolució del segle XX és essencialment femenina.
Jo vaig fer fa uns anys una interpretació de les dones processades l’any 39 des de la base que era una repressió subsidiària. Doncs, no. Ara després d’uns anys d’estudi sabem que les dones van pagar pels delictes que imputava la dictadura, amb aquella lògica de la justícia a l’inrevés. Però no pels seus familiars, sinó per elles mateixes. Perquè s’ho van creure. Són elles les que tenen aquest comportament. No és una repressió subsidiària. Això ho veus molt en la depuració del Magisteri. Són dones que s’han casat pel civil o que tenen relacions de parella sense casar-se. No portaran els seus fills al mes de Maria en fila de l’escola a l’església. Aquestes dones son represaliades. I si són mestres, seran separades del servei.
Una de les anècdotes cruels del franquisme és que aquelles parelles que s’havien divorciat durant la república van veure com els quedava anul·lada aquesta separació. Tornaven a ser casats.
No va acabar de funcionar. La gent té de facto alguna via per poder sortejar la qüestió. Però és molt fort. I haver-se de canviar de nom. Això és una altra cosa que tampoc ha estat estudiada. Les Aurora, Llibertat, Justícia, Proletària…
L’anarquisme havia fomentat una onomàstica, un santoral laic, diferent…
Mireia Freixa, que és catedràtica d’Art, em va escriure fa poc un correu on deia Maria no sé què Freixa. I jo li demano: “Mireia, però quin nom que tens aquí?”.
El del DNI.
Era com una muntanya. I em contesta: “Sí, perquè al registre civil no van deixar al meu pare que em posés Mireia”. Igual com hi havia un repertori de noms de carrer, n’hi havia un altre de persones.
Al registre, a part prohibir els noms en català i traduir-los pel sistema, no n’acceptaven que no figuraren al santoral. Acabem. Vostè explica a la presentació de l’obra: “Observem herències del passat que ens ajuden a situar-nos millor en un present més igualitari, sobretot davant un futur més incert i complex com el que ens espera”. Veu el futur incert?
Sí. Des del punt de vista del que en diríem en llenguatge clàssic mode de producció. Tot això que Ianis Varufakis ha teoritzat sobre el tecnofeudalisme. Hi ha grans incerteses, també, des del punt de vista climàtic. I n’hi ha igualment des del punt de vista de la relació humana. Algun assaig defensa que el capitalisme –aquest capitalisme, concretament– genera malaltia mental. No sé quin diari publicava ahir un estudi fet a la Gran Bretanya segons el qual estan retrocedint amb una magnitud brutal les relacions sexuals de la gent. Estudiava una població relativament jove, de 24 a 40 anys, i jo em vaig quedar amb la conclusió que les relacions setmanals havien passat a ser quinzenals.
Tant en dones com en hòmens?
Sí. Això què vol dir? No tinc respostes. Quan parlo d’incertesa és productiva, de relacions humanes –la pandèmia de soledat, de depressió, d’ansietat, que està molt comprovada–…
Totes aquestes crisis poden frenar els avanços igualitaris?
Segurament. Si som governats per aquelles tres que es van reunir fa pocs dies a la Xina, clarament. Això no és un canvi immediat. Per corregir la influència de la Teologia de l’Alliberament a l’Amèrica Llatina les fundacions conservadores americanes van fomentar l’evangelisme. Han tingut resultats al cap de vint anys. Per tant, jo, que ja soc gran, no sé el grau de canvi que veuré, però cada vegada és més accelerat i més profund.
Acabem de debò. La Intel·ligència Artificial és masclista?
No! Res és masclista o feminista per si mateix.
És patriarcal?
[Somriu]. No. Però abans hem dit que hi ha poques dones estudiant tecnologia.